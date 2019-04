San Lorenzo no pudo con Huracán en el primer clásico de la Copa de la Superliga

El encuentro más atractivo de los cruces de la Primera Fase de la Copa Superliga era, en la previa, el de San Lorenzo ante Huracán ya que se trata del clásico.

Pero en el juego dejaron mucho que desear e igualaron 0-0. En la primera etapa, el conjunto de Jorge Almirón estuvo mejor, pero no le alcanzó. Encima, no pudo contar con Nicolás Blandi desde el inicio por una molestia muscular. Ingresó para jugar los últimos 30 minutos, aunque no gravitó.

En los segundos 45 minutos, todo parecía favorable para el "Ciclón" ya que Lucas Merolla vio la roja y dejó al "Globo" con 10 jugadores, pero no fue así. Incluso, el conjunto de Antonio Mohamed tuvo las dos más claras por intermedio de Andrés Roa y Norberto Briasco, pero ahí fue cuando se lució Fernando Monetti.

La revancha será el próximo viernes a las 20 en el Tomás Adolfo Ducó. ¿Cuál de los dos pasará a cuartos de final?

Fuente: tntsports