San Lorenzo hace todo para seguir como escolta de Boca

San Lorenzo, que tiene un partido pendiente, buscará este lunes consolidarse como escolta de Boca y no alejarse de la pelea por el título cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata, de irregular campaña, en uno de los partidos que completarán la 17ª fecha de la Superliga.

El encuentro se disputará en el estadio Juan Carlos Zerrillo, desde las 21.15, con Federico Beligoy como árbitro y televisación de Fox Sports. San Lorenzo se ubica segundo con 31 puntos, producto de 9 victorias, 4 empates y 2 derrotas, pero adeuda un partido como visitante frente a Independiente, que se jugará el 4 de abril, mientras que Gimnasia, con 18 puntos, marcha vigésimo segundo, merced a 5 ganados, 3 igualados y 8 caídas.

Los de Boedo no pudieron sostener todo lo bueno que habían hecho en el cierre del 2017 y en el arranque de la segunda parte del campeonato cayeron ante Talleres de Córdoba (0-2), lograron un meritorio empate 1-1 (con dos jugadores menos) con Boca Juniors y consiguieron su primera victoria ante el golpeado Newell''s Old Boys (1-0).

La mezcla de resultados y la baja en el rendimiento que lo había llevado a ubicarse a tres puntos del líder de la Superliga abrieron varios interrogantes y cuestionamientos, motivo por el cual el entrenador, Claudio Biaggio, salió al cruce y aseguró que el equipo aún no desplegó aún "su mejor juego".

Para el encuentro en el Bosque, el técnico "azulgrana" deberá analizar bien, sobretodo la parte física, para definir el once inicial, que tendrá variantes en relación al que viene de vencer a la "Lepra" en el Nuevo Gasómetro. El mediocampista Fernando Belluschi, quien sufrió una contractura en el muslo derecho tras un golpe que recibió, será evaluado hasta último momento y se estima que llegará en plenas condiciones pero, en caso de que no suceda, quien juegue será Leandro Romagnoli.

En cuanto al experimentado defensor Matías Caruzzo, con una sinovitis en la parte posterior de la rodilla izquierda, el "Pampa" lo preservaría para que se recupere a pleno y sería reemplazado por el joven Marcos Senesi. Asimismo, el juvenil Tomás Conechny será el encargado de sustituir a Rubén Botta, quien se esguinzó la rodilla izquierda ante los rosarinos, y Facundo Quignón, que cumplió la fecha de suspensión que le aplicaron por la tarjeta roja que recibió ante Boca, reemplazará a Nahuel Barrios.

Por el lado de Gimnasia, el panorama no es muy alentador, ya que tras una floja primera mitad bajo la conducción de Mariano Soso, lo cual generó la salida del técnico, todo parecía enderezarse con la llegada de Facundo Sava, pero tras un victoria ante Rosario Central (2-1), llegaron los empates con Arsenal y Estudiantes, ambos 0-0, y la derrota ante Coló n (0-1). A pesar de haber analizado durante la semana algunas variantes para tratar de ponerle fina a la racha de tres partidos sin anotar goles, el "Colorado", aunque no lo confirmó, haría una sola variante en referencia al once inicial que viene de caer en Santa Fe y será en la defensa.