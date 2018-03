San Antonio venció al campeón y se acomodó en su lucha por los playoffs

manu1.jpg

San Antonio Spurs, con un ineficaz Emanuel Ginóbili, quien marró los cinco tiros de campo que intentó, dio otro importante paso para la clasificación a los playoffs al vencer en la noche del lunes a un debilitado Golden State Warriors, que no contó con tres figuras, por 89 a 75,en otra jornada de la fase regular de la NBA.Los Spurs, con campaña de 41-30, están quinto en la Conferencia Oeste, mientras que los Warriors, que anoche no contaron con los lesionados Stephen Curry, Kevin Durant y Klay Thompson, poseen un record de 53-18, están segundos en la misma conferencia y ya clasificados para la post temporada.Ginóbili estuvo 20 minutos y 14 segundos en cancha y falló los cinco tiros de campo (0-1 en dobles y 0-4 en triples) sumando tres puntos con un flojo 3-6 en lanzamientos libres.En el resto de su performance sumó el bahiense dos rebotes, tres asistencias, un balón perdido, un robo y una falta.El goleador del partido fue LaMarcus Aldridge de los Spurs con 13-22 en dobles y 7-7 en libres, seguido por Patty Mills con 12, mientras que en Warriors Quinn Cook hizo 20.Los Spurs volverán a jugar este miércoles a las 22.30 de Argentina ante Washington Wizards nuevamente en el AT&T Center.Cleveland Cavaliers 124 (James 40)-Milwaukee Bucks 117 (Antetokounmpo 37), Indiana Pacers 110 (Turner 21)-LA Lakers 100 (Kuzma 27), Philadelphia Sixers 108 (Embiid 25)-Charlotte Hornets 94 (Walker 24).Brooklyn Nets 118 (Crabbe 22 y LeVert 22)-Memphis 115 (Harrison 19), New York Knicks 110 (Hardaway Jr 22)-Chicago Bulls 92 (Felicio 17) y Sacramento Kings 90 (Hield 20)-Detroit Pistons 106 (Griffin 26).Esta noche jugarán: Orlando Magic-Toronto Raptors, Boston Celtics-Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves-LA Clippers, New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks, Utah Jazz-Atlanta Hawks, Phoenix Suns-Detroit Pistons y Portland Trail Blazers-Houston Rockets.+) Conferencia Este: Toronto Raptors 52-18 (x), Boston Celtics 47-23 (x), Cleveland Cavaliers 41-29, Indiana Pacers 41-30, Washington Wizards 40-30, Philadelphia 39-30, Miami Heat 38-33 y Milwaukee Bucks 37-33.+) Conferencia Oeste: Houston Rockets 56-14 (x), Golden State Warriors 53-18 (x), Portland Trail Blazers 44-26, Oklahoma City Thunder 43-29, San Antonio Spurs 41-30, Utah Jazz 40-30, New Orleans Pelicans 40-30 y Minnesota Timberwolves 40-31.(x) clasificados a play offs