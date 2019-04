Sampaoli: "Al argentino le cuesta disfrutar a Messi y prefiere destruirlo"

Después de mucho tiempo, Jorge Sampaoli rompió el silencio y habló sobre Lionel Messi y su experiencia en el Mundial de Rusia 2018 con la Selección Argentina.





"Al argentino le cuesta disfrutar de Messi como lo hace el hincha del Barcelona porque prefiere destruir antes que el éxito. Él no puede mostrarle al mundo todo lo que es con la camiseta argentina. Tiene que ver con nosotros como sociedad", manifestó el técnico de Santos, en el Congreso de Entrenadores de Brasil.





En la misma línea, el santafesino remarcó: "Me tocó dirigir al mejor jugador del mundo. Y no sé si de la historia, porque ya lleva más de 600 goles en Europa. Messi ha roto todos los récords. Pero llega a su país y es criticado automáticamente. El chico sufre mucho; por lo que me ha tocado vivir, sufre mucho esa realidad. Es un jugador con una superioridad por sobre el resto muy marcada pero detrás está esa sociedad", cerró.