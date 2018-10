Salió un fallo polémico y el CEC confirmó los cruces de la Liga Nacional A1 y A2 de hockey

El fallo del Tribunal de Penas del Consejo Ejecutivo de Clubes fue clave para terminar de conocer a los clasificados a los cuartos de final de la Liga Nacional de hockey sobre patines. La A1 tenía todo definido y el problema estaba en el duelo de Estudiantil-San Martín de Mendoza. Finalmente el Albiverde se metió entre los ocho mejores.

El problema surgió con la mala inclusión de un jugador del equipo sanjuanino en el duelo del último fin de semana. La determinación fue de descontarle tres puntos de la tabla general y eso le permitió a los de Santa Lucía seguir en el certamen.

Los cruces de cuartos de final de la Liga A2 serán Olimpia vs. Petroleros, Caucetera vs. Estudiantil, Banco Hispano vs. Maipú Giol y SEC vs. Barrio Rivadavia. Los primeros partidos se desarrollarán este viernes desde las 21.30. Las revanchas serán el domingo a las 17. En caso de ser necesario un tercer juego se disputará el lunes a las 21.30.

La Liga A1 dejó estos emparejamientos: Valenciano vs. Concepción, UVT vs. Banco Mendoza, Murialdo vs. Social y Andes Talleres vs. Richet. Los cruces comenzarán a jugarse el viernes a las 21.30 en San Juan y a las 22 en Mendoza. Las revanchas serán el domingo a las 19.30 y los hipotéticos terceros partidos llegarían a las 21.30 del lunes.