Sabella habló de su decisión de no volver a dirigir tras el Mundial de Brasil 2014

El ex entrenador del seleccionado nacional se refirió al tiempo posterior a su salida y declaró que no tiene en mente retomar la actividad

Alejandro Sabella fue uno de los invitados de lujo en un evento de Conmebol organizado en el predio de la AFA. El entrenador de 65 años se entrevistó con varios colegas y revivió momentos de su época como jugador y técnico, profesión en la que está inactivo desde el Mundial de Brasil 2014.

Luego de la final perdida contra Alemania, Pachorra no llegó a hacer oficial su despedida por el repentino fallecimiento de Julio Humberto Grondona. Más tarde fue reemplazado por Gerardo Martino y quedó alejado de los campos de juego pese a haber tenido propuestas.

¿Por qué no volvió a dirigir después de Brasil 2014? En diálogo con Radio La Red, explicó: “En ese momento tenía muchas ganas de descansar un poco, para mí había sido una responsabilidad enorme, un gran peso sobre mi espalda y necesitaba recuperarme”.

Con el correr de los meses, una vez culminada aquella Copa del Mundo en la que Argentina fue subcampeón, le fue detectado un cáncer contra el que batalló por años. Con un cuadro de salud favorable, hoy mantiene ciertos cuidados preventivos.

“No tengo pensado volver a dirigir, por lo menos hoy no lo pienso. ¿Por qué? No creo que pueda darle el 100% que uno les pide a sus jugadores. El día a día es demasiado exigente así que me parece que, si estoy bien, debería esperar un tiempito más para volver a pensarlo”, manifestó.

También fue consultado por la final en el Maracaná contra los alemanes, la cual vio pocas veces, de la que recordó: “Fue un partido muy parejo. Las mejores ocasiones las tuvimos nosotros pero el fútbol es así. A veces pasan cosas peores, un equipo es muy superior y se va derrotado”.

En cuanto a la actual Selección de Lionel Scaloni, opinó: “No puedo decir cómo tiene que jugar porque tengo que ser respetuoso con el técnico que está, él entrena y ve cómo están los jugadores. Tiene muchos más elementos como análisis. Vi que fue creciendo y cosas que me han gustado. Le ha buscado la vuelta al equipo para mejorarlo tanto en la parte individual como colectiva. Hizo un buen recambio hasta el momento”.

Y concluyó: “La Copa América es muy difícil y ahí se verá, cuando se juegan los partidos más importantes y entran otras presiones”.