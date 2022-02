Sabatini le escribió a Del Potro: "Hoy tenés una vida por delante"

gaby sabatini.png

El recuerdo del retiro del tenis de Gabriela Sabatini en 1996

La gran deportista argentina sorprendió en su momento al anunciar que dejaba el tenis tras haber llegado a ser número 3 del mundo, medalla plateada en los Juegos Olímpicos Seúl 1988, además de campeona del US Open 1990 y otros títulos WTA. Por eso, en noviembre de 1996 su anuncio sorprendió a propios y extraños, por no basarse en lesiones ni dificultades físicas.

Pero desde aquel momento y lo que siguió ella siempre lo explicó de la misma forma: había dejado de disfrutar con las tremendas exigencias del deporte y a sufrir de más las críticas de la prensa. Siempre dijo que sentía que, tras dejar el tenis, se asomaba a una nueva vida, en libertad, y que su decisión nada tenía que ver con el irregular presente que atravesaba.

"Tengo ganas de empezar a hacer otras cosas, de estar más tiempo con mi familia y de viajar a donde quiero. No quiero que éste sea un momento triste. Esto es lo mejor que puedo hacer por mi vida. (...) No me van a ver más en la cancha, pero quiero que sepan que es algo que yo quiero para mí, para mi vida y que necesito seguir adelante. Es mi felicidad", reflexionó.