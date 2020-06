Russo quiere recuperar a una de las joyitas de Boca

NO LO TUVO EN CANCHA

En un mercado de pases austero, en el que ningún equipo podrá hacer grandes inversiones (¡ni siquiera Boca!), la idea de todos los clubes del fútbol argentino será exprimir al máximo sus recursos. Juveniles, jugadores que vuelven de sus préstamos y aquellos que habían perdido su nivel tendrán un lugar preponderante. Y en el Xeneize, uno de los apuntados es Agustín Almendra.

El mediocampista de 20 años debutó en Primera en 2018 y fue presentado como una de las grandes promesas de las Inferiores, con participaciones en las Selecciones Sub 15, Sub 17 y Sub 20, con la que se consagró campeón en el torneo de L’Alcudia 2018 y participó del Mundial de Polonia 2019.

Con Gustavo Alfaro al mando del Xeneize tuvo varias oportunidades y rindió con altibajos. Su participación en el Monumental ante River, por la Copa 2019, fue su mejor rendimiento. Pero en enero de 2020, en los inicio de Miguel Ángel Russo, sufrió una lesión que lo marginó del debut y luego quedó relegado al punto de no disputar ni un minuto de juego.

En Boca estaban decididos a transferirlo. De hecho, Inter Miami, franquicia de David Beckham en la MLS, estaba decidido a hacer una inversión fuerte y hasta su gerente Jorge Mas había anticipado que el pase se resolvería en cuestión de días, algo que finalmente no ocurrió.

La “nueva normalidad” del fútbol mundial obligará a todos a hacer nuevos planes. Entre ellos, Inter Miami y Boca, que ahora apuntará a “recuperar” a Almendra, que pueda completar una buena pretemporada y que tenga chances de jugar para valorizarse. Por ahora, a esperar: el fútbol argentino ni siquiera tiene fecha de regreso a las canchas.

Fuente: tycsports