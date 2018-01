Rugby: éste es el calendario 2018

Ya se viene el 2018 y el rugby nacional y regional tienen diagramada la competencia de clubes cuyo inicio oficial está previsto para el sábado 10 de marzo.



Ese día comenzarán los torneos organizados por la UAR, que este año involucrarán a 80 clubes de todo el país y de Uruguay, entre los que habrá 7 de nuestra provincia: Los Tordos (jugará el Nacional de Clubes B), Liceo, Marista, Peumayén (Torneo del Interior A), Teqüé y Banco RC (Torneo del Interior B). La novedad es la creación del Torneo del Interior C, certamen en el que participarán Mendoza RC y el recién ascendido al Top 8 Cuyano, San Juan RC.



La fase de grupos de los certámenes nacionales y del interior coincidiría con un torneo Trasandino para los equipos mendocinos no clasificados y posteriormente la URC tiene programado disputar el torneo Vendimia, que sería de 5 fechas en el término de 6 semanas.



Culminado este nuevo certamen volverán el Top 8 Cuyano y la Copa de Plata. Los dos torneos más importantes de la región se iniciarían recién el 9 de junio (más de 8 meses después de culminada la edición 2017) y culminarían el 20 de octubre para dar paso al circuito de seven.



Competencia regional



Torneo Trasandino

Fechas: 10/3 al 14/4

Participan: 4 equipos de Mendoza (CPBM, Universitario, San Jorge y Belgrano) y 4 de Chile



Torneo Vendimia

Fechas: 21/4 al 2/6

Participan: los 11 equipos de Mendoza



Top 8 Cuyano

Fechas: 9/6 al 20/10

Participan: 6 equipos de Mendoza (Los Tordos, Liceo, Marista, Peumayén, Banco RC y Teqüé), uno de San Juan (San Juan RC) y uno de Alto Valle (Marabunta)

Divisiones: primera, intermedia, preintermedia A y preintermedia B



Copa de Plata

Fechas: 2/6 al 29/9 (reválida 13 y 20/10)

Participan: 5 equipos de Mendoza (Mendoza RC, CPBM, Universitario, San Jorge y Belgrano), dos de San Juan (UNSJ y Huazihul) y uno de Alto Valle (Neuquén RC)

Divisiones: primera e intermedia



Primera Desarrollo

Fechas: 14/14 al 15/9 (reválida 29/9, 13 y 20/10)

Divisiones: primera



Circuito de seven

Fechas: 3/11 al 1/12



Competencia nacional



Nacional de Clubes A



Fechas:

Fase de grupos: 10/3 al 14/4

Cuartos de final: 5/5

Semifinales: 26/5

Final: 30/6



Participan: 16 equipos (8 de Buenos Aires, 4 del NOA, 2 del Litoral y 2 de Córdoba)



Zonas:

Hindú, CUBA, Tucumán Lawn Tennis y Duendes

San Luis, Belgrano Athletic, Tala y Natación y Gimnasia

Alumni, SIC, Tucumán RC y Jockey (Rosario)

Pucará, Newman, La Tablada y Los Tarcos



Nacional de Clubes B

Fechas

Fase de grupos: 10/3 al 14/4

Cuartos de final: 5/5

Semifinales: 26/5

Final: 30/6



Participan: 16 equipos (4 de Buenos Aires, 2 del Litoral, uno del Oeste, 3 de Córdoba, 2 de Uruguay, 2 de Pampeana y 2 del NOA)



Zonas

San Martín (Buenos Aires), GER, Universitario (Tucumán) y Urú Curé

Lomas, Palermo Bajo, Sporting y Old Boys

CASI, Old Christians, Jockey (Salta) y Los Tordos

Regatas, Estudiantes, Córdoba Athletic y Mar del Plata RC



Torneo del Interior A

Fechas

Fase de grupos: 10/3 al 14/4

Cuartos de final: 5/5

Semifinales: 26/5

Final: 30/6



Participan: 16 equipos (2 del NOA, 3 del Oeste, 3 del Litoral, 2 del NEA, 2 de Pampeana, 2 de Córdoba, uno de la Patagonia y uno de Uruguay)



Zonas

Lince, CRAI, CURNE y Montevideo Cricket

Santa Fe RC, Jockey (Córdoba), Taraguy y Peumayén

Liceo, Universitario (Córdoba), Old Resian y San Ignacio

Huirapuca, Marista, Sportiva y Neuquén RC



Torneo del Interior B

Fechas:

Fase de grupos: 10/3 al 14/4

Cuartos de final: 5/5

Semifinales: 26/5

Final: 30/6



Participan: 16 equipos (2 del NOA, 2 del Oeste, 2 del Litoral, 2 del NEA, 2 de Pampeana, 2 de Córdoba, 2 de Uruguay y 2 de Patagonia)



Zonas

Universitario (Mar del Plata), Marabunta, San Martín (Villa María) y Trébol

Jockey (Villa María), Tilcara, Santiago Lawn Tennis y Aranduroga

Universitario (Rosario), Teqüé, Sixty y Universitario (Bahía Blanca)

Universitario (Salta), Comercial, Bigornia y Banco RC



Torneo del Interior C

Fechas:

Fase de grupos: 10/3 al 25/3

Cuartos de final: 31/3

Semifinales: 7/4

Final: 14/4



Participan: 16 equipos (2 del NOA, 2 del Oeste, 2 del Litoral, 2 del NEA, 2 de Pampeana, 2 de Córdoba, 2 de Uruguay y 2 de Patagonia)



Zonas:

Córdoba RC, Carrasco Polo, Universitario (Santa Fe) y Cardenales

Old Lions, CAPRI, Carlos Paz RC y Mendoza RC

San Patricio, El Nacional, Provincial y Puerto Madryn RC

Comodoro RC, San Juan RC, Pucarú SG y Los Cardos