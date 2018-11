Sin ser lo rápido ni contundente de la clasificación, producto de la cal que los organizadores del circuito tiraron para reparar la pista, Matías Rossi (Ford) se las rebuscó para adjudicarse la primera serie en el autódromo de Villicum, cita de la 14ª fecha de la temporada.





Rossi dobló delante de Leonel Pernía (Torino) en la primera curva después de la largada y le hizo una diferencia en los primeros metros, pero cuando abrieron la primera vuelta (se larga en la recta opuesta), el Tanito se comenzó a acercar y pronto se puso detrás.





Si bien el de Tandil buscó tomar la punta en cada frenaje, mostrándole el Torino por distintos ángulos, el Misil aguantó y sumó los cinco puntos. "Estoy contento porque ganamos pero una lástima en cómo estaba la pista. No se podía andar, no tenía adherencia y cuando salí parecía que estábamos corriendo con lluvia. Pero no es culpa de nadie, el circuito se comenzó a desgranar, la gente del autódromo entendió que esta era la mejor forma de repararlo y salimos perjudicados. No había que cometer errores y teníamos que ser pacientes porque sabíamos que iba a ser lenta. Ojalá que podamos tener una buena final y subir al podio", sostuvo el ganador.





Fuente: campeones.com