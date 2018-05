Roma va por otra hazaña ante el Liverpool

La semifinal de vuelta se disputará desde las 15.45 en el estadio Olímpico de la capital italiana y será transmitida por los canales ESPN y Fox Sports.



En la ida, Liverpool se encaminaba a la final con un contundente 5-0 pero en los últimos 10 minutos Roma descontó a través del bosnio Edin Dzeko y Perotti, así dejó abierta la serie.



El conjunto romano buscará repetir la hazaña protagonizada en cuartos de final cuando eliminó a Barcelona, al remontar un 1-4 con un triunfo por 3-0 para clasificar a la segunda semifinal de su historia.



La última vez que Roma disputó una final fue en la temporada 1983/84 y la perdió precisamente con Liverpool, que en aquel entonces levantaba la cuarta de los cinco "orejonas" que tiene en sus vitrinas.



Liverpool conquistó la última copa europea en 2005, mientras que dos años después perdió la final a manos del Milan italiano.



Este nuevo desafío no será nada sencillo para Roma, ya que el equipo inglés dirigido por el alemán Jürgen Klopp está invicto en esta edición con nueve triunfos y cuatro empates y nunca recibió más de dos goles en contra.



El equipo "red" también tiene la ventaja de contar con el delantero egipcio Mohamed Salah, autor de dos goles en la ida y recientemente elegido como el mejor jugador de la temporada inglesa.



Salah, ex Roma, de 25 años, marcó 10 goles en la copa europea, con lo que suma 43 tantos en los 48 partidos disputados entre todas las competencias de esta temporada.



La mala para el equipo inglés es la baja de Alex Oxlade-Chamberlain, quien se perderá el resto de la temporada a raíz de la lesión sufrida en el partido de ida con Roma.



El equipo italiano, por su parte, tiene en duda al delantero argentino Perotti, quien arrastra una molestia en el tobillo, y no podrá contar con el volante Kevin Strootman por una lesión muscular.



Fazio, el otro argentino del plantel, será titular en la línea de tres defensores que presentará el DT Eusebio Di Francesco.

