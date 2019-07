Roddy Zambrano rompió el silencio y sorprendió a todos: "El VAR no me llamó"

Roddy Zambrano, árbitro de la controvertida semifinal de la Copa América que Brasil le ganó por 2-0 a Argentina, rompió el silencio este martes y aseguró que Leodán González, el uruguayo que estuvo como encargado, nunca le avisó desde la cabina del VAR de un posible penal de Arthur por un golpe sobre Nicolás Otamendi.









"No la vi, veo al jugador caído. Otamendi también entra a chocar, no es un codazo. El VAR la revisó y determinó que era 50 y 50, no me llamó para verla, no consideraron que fuera una jugada que daba para penal claro. Con el diario del lunes digo que me podrían haber llamado", afirmó el juez ecuatoriano en diálogo con Super K-800, radio de su país.





"En la primera jugada es claro que (Sergio) Agüero pisa. Es casi una falta temeraria al defensor (Dani Alves). ¿Por qué no ven la cámara de atrás del arco?", agregó.





Por otra parte, sobre su relación en la cancha con Lionel Messi, expresó: "Se dedica a jugar y nunca tuve problemas con el. La verdad es que me sorprendieron las declaraciones suyas luego del partido, pero cada uno tiene su opinión".









Fuente: tycports