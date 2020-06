Robben regresa al fútbol y lo hará en el club en el que debutó

El cotizado delantero Arjen Robben, que dejó el fútbol hace un año tras finalizar su contrato con el Bayern Múnich, anunció hoy su regreso a la actividad para jugar a los 36 años en el Groningen, club en el que debutó en el 2000.

El ex futbolista del Real Madrid y Chelsea, entre otros, jugó 96 partidos en el seleccionado de Holanda, con el que fue subcampeón en el Mundial de Sudáfrica 2010 y tercero en el de Brasil 2014, certamen en el que enfrentó a la Argentina en semifinales.

"Tenía 12 años cuando comencé a jugar en la academia juvenil del FC Groningen", dijo el jugador en un vídeo publicado por la entidad holandesa según un despacho de DPA, añadiendo que "después de una maravillosa aventura de 18 años, volveremos a casa".

El extremo zurdo pasó 10 años en el Bayern de Múnich y se retiró después de ganar ocho títulos de la Bundesliga y la Liga de Campeones de 2013.

Robben también tiene títulos nacionales en los Países Bajos con el PSV Eindhoven, en Inglaterra con el Chelsea y en España con el Real Madrid.

"No estoy seguro de que sucederá, pero de lo que sí estoy seguro es que mi motivación estará al 100 por ciento. Será un reto físico, pero voy por ello. Voy a trabajar duro y cuando me sienta bien me uniré al equipo para el primer entrenamiento de la temporada", finalizó Robben, "muy agradecido" por el cariño recibido por la afición del Groningen.