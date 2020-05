Robben planea volver al fútbol y ya recibió ofertas desde Sudamérica

El ex futbolista holandés Arjen Robben fue tentado para regresar a la actividad para jugar en Botafogo de Brasil, según lo admitió hoy el presidente de la entidad de Río de Janeiro.

El ex delantero, de 36 años y que vistió las casacas del Real Madrid de España y Bayern Munich de Alemania, fue tentado para actuar en el equipo brasileño cuando se reanude la actividad, hoy cancelada por la pandemia de coronavirus.

"Para mí, fue el mejor jugador en la Copa del Mundo 2014 de Brasil. Messi fue elegido el mejor porque es Messi, pero Robben es mi ídolo. Creo que es un gran jugador y está contento con nuestro interés", dijo el vicepresidente de Botafogo Ricardo Rotenberg.

Robben se retiró de las canchas al final de la Temporada 2018-19 con la camiseta del Bayern Munich, en donde fue campeón de Europa, pero en los últimos días admitió que le gustaría volver a jugar futbol, señaló MedioTiempo de México.

"Al principio no extrañaba el fútbol pero después hubo una fase en la que tuve ese cosquilleo de nuevo y pensamientos como me gustaría jugar un poco otra vez'", señaló el ex Chelsea de Inglaterra y que fue subcampeón del mundo con Países Bajos en Sudáfrica 2010.

En el plantel actual de Botafogo se encuentran el atacante japonés, Keisuke Honda, y el argentino Joel Carli, ex Quilmes y Aldsosivi.