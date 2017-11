River Plate quiere recuperar la alegría ante Independiente

River, aún herido por dos impactos durísimos, la eliminación de la Copa Libertadores y la derrota como local en el Superclásico, golpes que no maquilló con su acceso a la final de la Copa Argentina, visitará este sábado a Independiente, que apelará a varios suplentes debido a que priorizará su participación en la Copa Sudamericana y la semifinal que animará la semana próxima.



El clásico, válido por la novena fecha de la Superliga, se jugará a partir de las 21.30 en la cancha de Independiente, será arbitrado por Silvio Trucco y lo televisará TNT Sports.



El equipo de Núñez que conduce Marcelo Gallardo atraviesa una temporada en la que insinuó mucho y concretó poco, ya que perdió en febrero la Supercopa con Lanús (la final entre el campeón del fútbol argentino y el de la Copa Argentina), cerró octubre con una histórica eliminación de la Libertadores otra vez con el "Granate", en semifinales y después de haber estado en ventaja por 3-0 en el global de la serie.



Luego de ese cimbronazo, River comenzó noviembre con una derrota ante Boca como local (2-1) y aparecieron los cuestionamientos internos, sobre todo a la política de refuerzos, y con el foco puesto en el arquero Lux y los defensores Javier Pinola y Milton Casco, y hasta unas declaraciones desafortunadas de Enzo Francescoli desde su rol de manager deportivo.



Esa serie de derrotas, que alteraron el clima interno (Francescoli tuvo que salir a pedir disculpas por sus críticas a Lux) fueron interrumpidas el domingo pasado con una victoria sobre Deportivo Morón (3-0) en Mendoza que le permitió instalarse en la final de la Copa Argentina, que definirá con Atlético Tucumán.



En ese contexto, con la Superliga liderada por Boca con 24 unidades, es decir puntaje ideal producto de ocho victorias en igual cantidad de presentaciones, River está lejos con 12 unidades y le tocará Independiente, un rival a su medida ya que suele festejar cada vez que lo enfrenta.



Además, Independiente, también con 12 puntos, reservará a varios titulares debido a que el martes visitará a Libertad de Paraguay en una de las semifinales de la Sudamericana, su gran objetivo del año.



En River, el "Muñeco" Gallardo ensayó en la semana con la inclusión de Ariel Rojas en lugar de Ignacio "Nacho" Fernández, quien fue expulsado en el Superclásico. De todas maneras, Gallardo no descarta la inclusión del mendocino Enzo Pérez, quien se reincorporó al plantel tras haber participado de la gira que el seleccionado argentino realizó por Rusia.



En ese contexto, los cambios serían seguro el ingreso de Nicolás De La Cruz por "Nacho" Fernández, aunque el uruguayo juega más adelantado y la función del ex Gimnasia la cumplirá Rojas, mientras que si no está en buenas condiciones físicas Enzo Pérez será titular Carlos Auzqui.



En Independiente, el entrenador Ariel Holan había diagramado un equipo casi entero de suplentes, pero cambió de idea y jugarán algunos titulares, tales los casos del arquero uruguayo Martín Campaña, Juan Sánchez Miño y quizá el capitán Nicolás Tagliafico y el goleador Leandro Fernández.



El "Rojo", que en sus dos últimas presentaciones igualó como local ante Patronato (1-1) y de visitante con Belgrano (0-0), buscará retomar la senda del triunfo y descontarle en un historial que River domina con amplia ventaja.



El "Millonario" venció a Independiente en 73 ocasiones contra 51 (22 partidos de ventaja) y empataron 47 veces luego de haberse enfrentado en 171 ocasiones.



Probables formaciones

Independiente: Martín Campaña; Jonás Gutiérrez, Alan Franco, Fernando Amorebieta y Nicolás Tagliafico o Gastón Togni; Nicolás Domingo y Walter Erviti; Juan Manuel Martínez o Leandro Fernańdez, Lucas Albertengo y Juan Manuel Sánchez Miño; Martín Benítez. DT: Ariel Holan.

River Plate: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Nicolás De la Cruz, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas y Gonzalo Martínez: Carlos Auzqui o Enzo Pérez e Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.

Arbitro: Silvio Trucco.

Cancha: Independiente de Avellaneda.

Hora de inicio: 21.30.

TV: TNT Sports.