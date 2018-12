River ganó la Copa y algunos exjugadores se ilusionan con volver al club

Varias fueron las figuras con pasado en River que vivieron el título más importante de la historia del club desde las tribunas del Santiago Bernabéu. Y otras tantas son las que en las últimas horas manifestaron sus deseos de volver tras el triunfo ante Boca por Copa Libertadores.

No todos los casos son iguales ni tampoco todos los futbolistas cuentan con las mismas chances de pegar la vuelta. Lo que sí comparten es el sentido de pertenencia que genera este gran momento que pasa la institución de Núñez.

El primero y el que más chances tiene es Matías Kranevitter. El Colo fue una de las piezas clave del primer River de Marcelo Gallardo y en tres años que lleva en Europa aún no logró afianzarse. Atlético de Madrid, Sevilla y Zenit, su actual club, marcaron su camino en el Viejo Continente, pero a los 25 años el volante tucumano quiere recuperar minutos de juego y, con Leonardo Ponzio cerca de cumplir 37, su presencia en el mediocampo sería esencial. El club ruso aceptaría cederlo a préstamo, pero el problema sería la extensión de la cesión.

Otro que nunca ocultó su fanatismo por River, incluso con hilarantes festejos en redes sociales tras la consecución de la Libertadores, es Sebastián Driussi. El delantero de apenas 22 años tiene un mayor protagonismo en el Zenit de Rusia y la chance de dar el salto a ligas de primer nivel europeo está latente. De todos modos, y aunque apenas lleva un año y medio lejos del club, el Gordo sueña con volver y estar otra vez bajo las órdenes de Gallardo, que lo llevó a su mejor rendimiento. Es más difícil porque su club pretende venderlo.

El caso de Manuel Lanzini es diferente. El hábil volante de 25 años estaba en el pico de su carrera cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha rumbo al Mundial de Rusia 2018. Su gran presente lo había llevado a ser mencionado como posible refuerzo de colosos de Europa, al nivel de Barcelona y Liverpool, pero desde la lesión aún no volvió a jugar. River aparece como la alternativa ideal para que recupere su nivel, aunque West Ham difícilmente lo deje ir sin recibir una fuerte compensación. Fue el único de los cuatro mencionados que estuvo en el Bernabéu.

El último y más inesperado de los futbolistas que aparecen en el radar del Millonario es Radamel Falcao. El colombiano de 32 años también festejó el título millonario con la camiseta puesta en las redes sociales. El Tigre mantiene una buena relación con Gallardo del tiempo que compartieron en River en 2009 y aunque es la gran figura de Mónaco, que pelea por no descender en la Ligue 1, considera la posibilidad de volver a Núñez.

Es apenas el primer paso, y se sabe que se necesitará de la influencia de los propios jugadores para que esto no quede solo en deseos, pero el deseo en sí no es poco. La posibilidad de Kranevitter es la más concreta de todas, pero por ahora no hay que descartar ninguna. El sueño está, ¿será posible?

Fuente: TyC Sports