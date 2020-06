River aprobará un protocolo por violencia de género

El martes pasado fue una jornada histórica en River: D’Onofrio elevó a la CD el proyecto en el que venían trabajando distintas agrupaciones y comisiones de mujeres del club para aprobar el cupo femenino en todos los órganos de gobierno del CARP a partir de las próximas elecciones. Algunas horas después, River comunicará otro avance en pos de un club con una perspectiva de género que en el fútbol sigue muy postergada: un protocolo de actuación para la prevención e intervención ante situaciones de discriminación y/o violencia de género en el ámbito de la institución.

Hace un tiempo que se trabaja en este proyecto en River. Por caso, la denuncia que recibió hace dos semanas Ernesto Farías (se confirmó que el fiscal no lo imputará y que la denuncia quedó sin efecto, aunque sigue suspendido en el área de juveniles)dejó en evidenciaque, más allá de la resolución rápida del club en suspender de manera provisoria al acusado, hacía falta un protocolo en este sentido para prevenir este tipo de episodios y agilizar los pasos a seguir cuando ocurren. Y en las últimas horas se terminó de articular: como sucederá con el cupo, en la próxima reunión virtual de CD quedará aprobado este documento tan necesario para una problemática que no excede a River y a los clubes de fútbol en particular. Ya hubo charlas preliminares con empleados respecto al protocolo y habrá más adelante otras, incluso con los deportistas.

El protocolo fue impulsado por agrupaciones de mujeres dentro del club y especialmente por River Feminista, que hace tiempo buscaba la aprobación de este documento que en el fútbol argentino sólo tienen siete clubes de Primera: San Lorenzo, Racing, Vélez, Central, Newell’s, Banfield y Huracán. A esa lista se sumará River, con lo que eso significa, en un mundo que evidentemente todavía no rompe con el patriarcado.

Con el cupo y el protocolo River busca un “enfoque de género para orientar el desarrollo y la incorporación de una perspectiva orientada a la inclusión, el respeto y la igualdad”, según se presenta el documento, que será “una herramienta para mujeres y diversidades que al encontrarse en situaciones de violencia doméstica, laboral o institucional requieran acompañamiento, contención y un abordaje institucional”.

Una vez que se apruebe, se crearán tres órganos: un equipo técnico de asesoramiento y asistencia directa, un consejo consultivo para la puesta en conocimiento y resolución interdisciplinaria de las situaciones y un espacio de géneros y diversidad que centralizará la información recabada y coordinará capacitaciones.

“Tanto el cupo como el protocolo son fundamentales para nosotras. Nuestro movimiento lucha por un club equitativo, inclusivo, diverso y libre de violencia, y para eso un protocolo es muy necesario. Tomando como base los protocolos de otros clubes, habíamos empezado a escribir uno con la intención de presentarlo, pero después nos enteramos de que River ya tenía el proyecto en mente y nos sumamos. A principios de marzo tuvimos una reunión con Stéfano Di Carlo (vice segundo del CARP) y Florencia Esperón (la especialista en género a la que el club le encargó el proyecto) y empezamos a trabajar juntas”, le contó a Olé Inés Ciaffone, una de las representantes de River Feminista que tuvo participación en la redacción. Y agregó: “El objetivo central del protocolo es que sea un instrumento integral y preventivo. La idea no es sancionar sino facilitar una respuesta rápida, eficaz y concreta a las problemáticas de violencia y poder acompañar a las mujeres y disidencias que sean trabajadoras y/o socias que estén atravesando estas situaciones. Además, contempla procedimientos para aquellos casos donde la violencia sea ejercida por empleados y/o deportistas del club. Somos conscientes de que la violencia está presente en distintos sectores de la institución. Por eso se vuelve imprescindible contar con un protocolo abocado a la transformación y deconstrucción de estas prácticas violentas. Ahora lo importante es garantizar su cumplimiento. En otros clubes se aprobó el cupo y no se está respetando. Es un primer paso enorme, pero hay que seguir”.

D'Onofrio: "Ordena hacia adelante"

“Un protocolo ordena hacia adelante”. Rodolfo D’Onofrio celebró el paso al frente que está dando River. “Y no sólo ordena sino que permite que nadie se haga el distraído ante esto. Actuaremos así siempre, porque es lo que corresponde y lo que hemos consensuado como comunidad”, le aseguró el presidente a Olé acerca de un instrumento que le brinda una herramienta al club en los casos de violencia de género. ”Necesitamos un protocolo para prevenir cualquier tipo de situación de violencia o discriminación de género. El protocolo está por encima de las individualidades/subjetividades y ése es su mayor valor. Por eso, decidimos tenerlo”, se explayó luego de una semana en la que, por su decisión política, River avanzó en dos temas que tienen que significan un avance en la perspectiva de género: el cupo femenino, que permite una mayor inclusión de las mujeres en la política del club, y este protocolo que significa un paso más para el abordaje de un tema tan necesario de tratar y con el que la mayoría de los clubes todavía están en deuda.