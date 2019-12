Riquelme picante en Intrusos: "Tenemos entrenador y refuerzos, lo anunciaremos tras ganar las elecciones"

Juan Román Riquelme, quien sería el encargado del fútbol de Boca si la lista que encabeza Jorge Ameal triunfa en los comicios del domingo, dijo hoy que "ya tenemos al director técnico y a varios refuerzos" y que serían anunciados el lunes "después de ganar las elecciones".





"Queremos cambiar todo en Boca para volver a darle al hincha la seguridad de que los partidos importantes los volveremos a ganar. Nuestra gente se merece festejar. Nos molesta que nuestro rival de toda la vida festeje tan seguido, aunque no tengo problemas en reconocer que es un gran equipo y que tienen un gran entrenador", señaló Riquelme en referencia a River y a Marcelo Gallardo.





En díalogo con Jorge Rial en América TV, Román fue consultado sobre el futuro de Carlos Tevez en caso de ganar la fórmula Ameal-Mario Pergolini: "Carlitos es un ídolo del club y a los ídolos hay que cuidarlos. Puede darle cosas a Boca y hablaremos con él después de que ganemos", expresó el legendario "10" boquense.





Con respecto al apoyo que recibió el sábado, cuando no dejaron ingresar a la Bombonera (en el empate 1-1 ante Argentinos Juniors) las caretas con su famoso gesto del "Topo Giggio", Riquelme consideró que "la gente me quiere más de lo que puedo imaginar, siempre estaré agradecido al hincha de Boca y de otros equipos que también me hacen llegar su cariño".





"El día de las elecciones es el día que el socio es el dueño del club, ese día elegimos nuestro destino. Hay que ir a votar, eso es el secreto de todo esto para terminar con una gestión en Boca que nos ha entristecido a todos los bosteros", agregó.





Asimismo, sostuvo que "después de que ganemos el domingo, vamos a volver a ver a Carlos Bianchi en la Bombonera, que es su otra casa. Me pondrá muy feliz que venga como también va al estadio de Vélez, para que le podamos demostrar cada vez que él quiera cuánto lo queremos y valoramos".





"Eso me pondrá muy felíz en mi nuevo rol de dirigente", concluyó Riquelme.





