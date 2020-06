Riquelme, Maradona y Batistuta en el ranking de los jugadores más "completos"

Los argentinos Juan Román Riquelme (23ro.), Diego Maradona (24to) y Gabriel Batistura (35to.) figuran el escalafón publicado hoy por un medio inglés sobre los 50 futbolistas más completos y agradables más allá de sus capacidades técnicas de la historia y que tuvo como primero al italiano Andrea Pirlo.

Según la revista británica Four-Four-Two (4-4-2) los 50 jugadores más "Coolest" de la historia son los de mayor personalidad más atractiva a través de los años y no los "robots" que proliferan en la actualidad, según la calificación del medio de prensa.

En este listado están los jugadores que reúnen cualidades como: buenos, lindos, amados por el público, respetados y armoniosos y entre ellos están tres argentinos.

Batistuta (ex Fiorentina. Roma e Inter en Europa) está en el puesto 35 y la revista lo describe: "La vista de Batistuta realizando su icónica celebración de la ametralladora con una camiseta de la Fiorentina sería suficiente para debilitar las rodillas de los fanáticos de la nostalgia. Su pelo largo, su estilo explosivo y su olfato de gol lo convirtieron en uno de los jugadores más vistos de su época, y su asombrosa tasa de goles demostró que no sólo estaba ahí para lucirse".

En el puesto 34 se ubicó Maradona (Barcelona, Nápoli y Sevilla) y 4-4-2 dijo sobre al astro: "Ciertamente hay un debate sobre qué atacante argentino, diminuto y zurdo, es mejor y Maradona siempre ha sido un personaje mucho más interesante que el limpio y educado Lionel Messi".

El medio añadió: "Venerado en Nápoli por sus hazañas dentro del campo y su asociación fuera del mismo con los hinchas del club, Maradona nunca estuvo lejos de los titulares, ya sea con la Mano de Dios en la Copa Mundial de 1986 o su prohibición de 15 meses por consumir cocaína unos años después".

Sopresivamente, Riquelme, el máximo ídolo de Boca (Barcelona y Villarreal en Europa) se posicionó 23 y la revista no escatimó elogios para el talentoso ex futbolista: "No hay muchas camisetas de fútbol que sean más geniales que la de Boca Juniors de los 90 con 'Riquelme 10' pegado en la espalda. Un clásico número 10 argentino, Poseía creatividad y estilo, la suficiente inconsistencia como para que nunca estuvieras seguro de lo que vendría después...".

El mejor de todos fue Pirlo (Inter, Brescia, Milan y Juventus) y sobre el se dice: "El creativo italiano nunca fue de los que sudan en la cancha, sino de los que exudan elegancia sin esfuerzo, ya que lanzó balones diagonales al pie de un compañero y ejecutó tiros libres al ángulo. Pirlo es uno de los jugadores más geniales de su generación por su estilo de juego, pero su cabello largo y su hermosa barba".

Losa 10 primeros de escalafón son: 1) Pirlo, 2) David Beckham (Inglaterra), 3) Johan Cruyff (Países Bajos), 4) George Best (Irlanda del Norte), 5) Jay-Jay Okocha (Nigeria), 6) David Ginola (Francia), 7) Eric Cantona (Francia), 8) Dimitar Berbatov (Búlgaria), 9) Ferenc Puskas (Hungría) y 10 Ronaldinho (Brasil).

Télam