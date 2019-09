Riquelme sobre la semifinal Boca-River: "No es revancha, yo cuando jugué la gané"

"Ojalá que podamos estar ahí. Queda un camino difícil, pero hay que tener confianza y fe en esta semifinal que viene, después saber que habría que enfrentar a un equipo brasileño, que los dos son muy buenos, y que el que gane esta copa lo tendrá merecido. Ojalá sea nuestro club. Yo solo tengo que pensar en este partido, en cerrar mi carrera para siempre, porque es a última vez que me pongo el pantalón corto, y espero llegar muy bien", indicó.





Enseguida, le consultaron si la semifinal del Xeneize frente a River por la Copa Libertadores 2019 puede ser llamada "revancha". Y se desligó con picardía: "No es una revancha, yo no juego, yo cuando jugué la gané, y después le gané al Madrid". Y finalizó, antes de dar por concluida la charla: "De cómo jugó Boca en el Monumental no voy a opinar.





Igual después, en diálogo con No Todo Pasa, Román accedió a analizar los juegos de ambos equipos: "Estamos hablando de un equipo como River que juega muy bien, que cuando te mete el primer gol se siente muy cómodo y disfruta del partido, pero también Boca en Quito disfrutó mucho, cuando pensamos que iba a ser mucho más difícil. Cada uno tiene sus virtudes y defectos, veremos quién le saca más provecho a todo esto. Boca el otro día defendió mucho en cancha de River, seguramente que nuestro entrenador estará pensando cómo hace para crearle peligro de mitad de campo para adelante porque defender, defendió bastante bien, y River con su entrenador le estará buscando la vuelta a Boca si vuelve a defender así. Cada uno a su manera va a tener que mejorar, no hizo las cosas bien ninguno de los dos el otro día".





Sobre la serie, palpitó: "Nosotros somos hinchas y queremos estar en la final, sabemos que va a ser difícil, veremos qué resultado saca Boca en cancha de River y después somos locales, habrá que tener fe en que en cancha de Boca podemos ganar"-.





Además, remarcó: "Los jugadores que jugaron la final de la Copa del año pasado son 50 afortunados, lo mismo que los de esta semifinal. Es el partido que soñamos todos, todos en este país queremos patear esa pelota. Tenemos que estar contentos los hinchas de Boca y también los de River, están representando a nuestro país muy bien".

