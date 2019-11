Riquelme, implacable contra Angelici: "En la vida todo no se puede comprar"

"Es lo que me imaginé que iba a decir. Uno a las personas las va conociendo. Cuando se manejan siempre igual, no es tan difícil. Siempre la misma estrategia", comenzó Román. Y arremetió: "Hay cosas que yo me acuerdo. En mi casa me enseñaron a vivir de una manera normal. Tengo un poquito de orgullo, un poco me quiero. Y me lastimaron. Y a mi familia más. Y en la vida todo no se puede comprar".

"Cuando estaba en Boca de jugador, ¿quién fue el que votó en contra mío? Yo soñaba con retirarme con la camiseta de Boca y a mí me empujaron para que me retirara en Argentinos. A mí me lastimaron, pero a mi familia más", agregó.





Riquelme vive con mucha ilusión estos días previos a las elecciones, que serán el 8 de diciembre. "Si no pasa nada raro, vamos a volver al club. Desde que hice el anuncio, cada día me levanto más contento", afirmó. Y encendió la polémica: "Si me dicen que no ganamos las elecciones, es medio imposible de creer. Vamos a ser muchos"

Román también se refirió a los supuestos rumores de censura en la cancha de Boca. "Si el domingo la gente no canta (por mí), es porque no la dejaron. Me quieren mucho", dijo.

El ídolo de Boca también le dedicó algunos minutos a Diego Maradona, que lo acusó de venderse "al mejor postor" por dólares. "Fui un afortunado, tuve la suerte de jugar a la pelota con él, al igual que con Messi. Es un jugador maravilloso. Fuera del fútbol, lo que dice y lo que hace, no me interesa nada", admitió.

Las mejores frases de Riquelme





-"Es el momento de volver al club. Tengo mucha ilusión de que van a salir las cosas bien. Si dentro de cuatro años estoy preparado para ser presidente, lo voy a intentar. No tengo dudas de que la gente nos va a apoyar el 8 de diciembre. Ojalá que nos den ocho años como a los que están hoy, así vemos si somos capaces de ganar la Copa".

-"Hay que reconocer que nos tocó sufrir bastante contra River en los últimos años. Es el mejor equipo de la Argentina por diferencia. Ellos son mejores".

-"Los hinchas saben que no los voy a defraudar".

-"En su momento le dije a mi hijo que había tomado una decisión y que quería volver al club. Se puso a llorar. Agustín se levantó y me abrazó muy fuerte. Me dijo que estaba feliz. 'Los que están hoy te lastimaron mucho', me dijo. Estoy contento porque en mi casa están contentos, como los hinchas de Boca".

(Fuente: TN)