"Si Riquelme es grande, lo espera en la cancha a Maradona y le regala una camiseta"

Desde hace varios días la polémica entre la nueva dirigencia de Boca y Diego Maradona pasa por el recibimiento que se le brindará al Diez en la última fecha, cuando Gimnasia La Plata visite La Bombonera.

Además de algún entredicho con el actual vicepresidente, Juan Román Riquelme, en su condición de ex jugador y célebre hincha xeneize, Diego apoyó antes de las elecciones en el club a la lista del que entonces era el oficialismo y es por eso que muchos no quieren darle una bienvenida como las que le brindaron otros clubes.

El que salió a hablar del tema, fiel a su estilo, es un ex Boca y amigo de Maradona, Oscar Ruggeri, quien como panelista de 90 minutos de fútbol, por Fox Sports, expresó: "Si Riquelme es grande lo espera a Maradona en la cancha, le regala una camiseta, lo acompaña al banco y se va al palco..".

"Si no le hacen un homenaje a Diego, me van a demostrar que tiene la mente chiquita. Están representando a un club, no a ellos mismos", sentenció Ruggeri.