Riquelme apuntó contra Angelici: "Vos no te tenés que enojar si no podés comprar algo"

Juan Román Riquelme, candidato a vicepresidente de Boca por la lista de Jorge Amor Ameal, volvió a criticar al presidente Daniel Angelici, quien dio a entender que hubo dinero de por medio en las negociaciones.





"Yo no tengo nada que desmentir si yo vivo tranquilo. Yo tengo derecho a tomar decisiones, a elegir con quién estoy y con quién no. Y solamente vivo de una manera muy simple, voy para atrás: este es el presidente que me votó en contra, que renunció, que cuando ascendí con Argentinos dijo que mientras él estuviera en el club yo no volvía nunca más. En la vida vos podés tener todo lo que quieras, pero no todo se puede comprar. Es tan fácil como eso. Vos no te tenés que enojar si no podés comprar algo", afirmó.





Además, Riquelme confirmó que volverá este sábado a La Bombonera para presenciar el choque que jugarán los punteros de la Superliga, Boca y Argentinos Juniors.





"El viernes va a costar dormir un poco porque me van a pasar muchas cosas por la cabeza pero es un momento lindo: volver a la cancha de Boca, con Agustín (su hijo), saludar a toda la gente, por los pasillos. Para mí volver a casa es lindo y seguramente para la gente también", puntualizó Román.





En declaraciones formuladas al sitio "Filo.news", también se refirió a la final de la Copa Libertadores y destacó el primer tiempo que hizo River y manifestó que a Flamengo le alcanzó con la categoría de dos de sus jugadores para quedarse con el título.





"Fue una gran final. Ha hecho un gran partido. Un primer tiempo increíble. Superó claramente a Flamengo, a un gran equipo que tiene muchos jugadores de mucha calidad pero se le escapó en los últimos minutos. Las finales la ganan los jugadores diferentes y Gabigol y Bruno Henrique son de otra categoría y les alcanzó para quedarse con la Copa", enfatizó.