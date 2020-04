Ricardo La Volpe se "cansó de dirigir" y anunció su retiró como entrenador

El entrenador argentino Ricardo Antonio La Volpe, de 68 años y radicado en México, anunció hoy su retiro como director técnico y reveló que continuará ligado al fútbol pero desde otra función, porque se "cansó de dirigir" luego de más de 30 años en la actividad.

"Estoy eligiendo ser director deportivo, no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, me pasó esa presión, me cansé y no me llevo bien con los periodistas ni con los profesionales", expresó La Volpe, ex destacado arquero durante su etapa de futbolista, en declaraciones al programa Fútbol Picante de ESPN que recogió Mediotiempo, de México.

El siempre polémico entrenador puso fin a su carrera de 36 años de director técnico en los que condujo a más de 10 equipos, el más destacado Boca Juniors en 2006, y al seleccionado de México desde 2002 hasta el Mundial de Alemania 2006 en el que clasificó a octavos de final y perdió con Argentina.

En la Argentina dirigió a Boca (reemplazó al 'Coco' Basile y perdió un torneo en forma increíble con Estudiantes de La Plata), y también a Vélez Sarsfield y a Banfield, que fue el club donde inició su carrera profesional en 1971, para después pasar a San Lorenzo, equipo que integraba cuando formó parte del plantel campeón mundial en Argentina 1978, siendo el tercer arquero detrás de Ubaldo Fillol y Héctor Baley.

La Volpe, quien también dirigió al seleccionado de Costa Rica, tuvo una extensa trayectoria como DT en México, donde condujo a Oaxtepec y Angeles de Puebla, Atlante, Chivas, Querétaro, América, Atlas, Monterrey, Chiapas y Toluca, que fue su último equipo.

En el fútbol azteca fue campeón con el Atlante temporada 92-93 y su segundo titulo La Volpe lo alcanzó con el seleccionado de México en la Copa de Oro de 2003 jugada en los Estados Unidos y tras vencer a Brasil por 1 a 0 en la final.