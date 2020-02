Una revista francesa reveló que Griezmann la pasa mal en la interna del Barsa

Aunque otros medios catalanes indican que esas declaraciones no fueron realizadas, la revista francesa France Football publicó este martes que el francés Antoine Griezmann se siente aislado en el Barcelona, donde Lionel Messi lo ignora y arrastra al resto de sus compañeros a hacer lo mismo.

Según la revista, Griezmann, a punto de cumplir 29 años, ha expresado en privado su descontento con el trato que recibe de sus compañeros, encabezados por Messi.

"No van a poder conmigo, no voy a abandonar", dijo el futbolista, según France Football. "Están celosos de mí" por haber ganado el Mundial 2018.

"Es mejor reírse", agrega el ex jugador del Atlético de Madrid, cuya prioridad pasa, según la revista, por "aguantar hasta la Eurocopa y mantener la forma física sin desesperarse".

La publicación asegura que Griezmann, comprado en 135 millones de euros, tiene los mismos problemas para convivir con Messi que tuvo el sueco Zlatan Ibrahimovic, el chileno Alexis Sánchez, el francés Thierry Henry o el camerunés Samuel Eto'o.

Además, France Football revela que su pareja, Erika, no ha encontrado una buena adaptación a la ciudad. La revista asegura que precisamente fue su pareja la que convenció a Griezmann de no ir al Barça en 2018, decisión anunciada en un documental que no le gustó a los hinchas ni a sus actuales compañeros.