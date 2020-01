Reunión clave de cara al Torneo Regional Federal

El Torneo Regional Federal Amateur 2020 de AFA ya está próximo. A poco más de dos semanas del inicio de la competencia, se reunieron los siete clubes en la sala Dante Pantuso, con el objetivo de ultimar detalles en la coordinación de los recursos para la participación de los clubes sanjuaninos y que contarán con el apoyo de la Secretaría de Deportes para el desarrollo de todo el torneo.





La primera fase arranca el 2 de febrero y los siete equipos se medirán entre si en dos zonas. De esta manera, por la Zona 1 Cuyo ser enfrentarán Atlético Alianza, Colón Juniors y el Club Atlético Trinidad. La zona 2 Cuyo, la integran los clubes Peñaflor y Sportivo Del Carril del departamento San Martín, Defensores de Boca de Los Berros y la Asociación Deportiva Albardón. La primera fase, al disputarse íntegramente en la provincia, no representa presupuestariamente un problema para nuestros clubes, pero si para aquellos clasificados que pasen a la segunda ronda, ya que necesitarán cubrir los gastos de traslado y toda la logística que ello representa.





De la reunión participaron el Secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica, el Subsecretario de Deporte Federado y Alto Rendimiento, Leonardo Flores y los representantes de los siete clubes participantes, quienes afrontarán la primera fase del torneo, de acuerdo al siguiente fixture de la primera fecha:





Zona Cuyo

Domingo 2 de Febrero



Zona 1

Trinidad vs Colón Jrs

Libre: Alianza

Zona 2

Peñaflor vs Sp. Del Carril

Def. de Boca vs As. Albardón