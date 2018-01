Rapidísimo: Usain Bolt cada vez más cerca de ser futbolista

Usain Bolt, el velocista más laureado de todos los tiempos, no se conforma con haber hecho historia en el atletismo. Ahora, el deportista de 31 años está centrado en triunfar, en su otra gran pasión, el fútbol.





El sueño del jamaicano es jugar en el club de sus amores, el Manchester United. Sin embargo, antes deberá demostrar su valía con el balón. Para esto, el Borussia Dortmund de la Bundesliga alemana se ha ofrecido a ponerlo a prueba y, por supuesto, Bolt no ha dudado en agradecerlo: "si el Dortmund dice que soy lo suficientemente bueno, entonces me dedicaré a ello y entrenaré muy duro".









Pero aparecieron unas fotos del jamaiquino entrenando con la camiseta del Mamelodi Sundowns FC de la Premier League de Sudáfrica.





El Relámpago nunca ocultó su pasión por el deporte rey. Cuando tras 11 títulos mundiales y ocho oros olímpicos, Bolt anunció su retirada, el pasado mes de agosto, desveló su intención de probar suerte en el fútbol.





El ex-velocista sueña con pisar el césped de Old Trafford y formar parte de los 'Red Devils'. En este sentido, no dudó en hablar con Alex Ferguson, histórico entrenador del United para pedirle que lo recomendase. "Me dijo que, si me ponía en forma y estaba disponible, vería que podía hacer", afirmó Bolt.