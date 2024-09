Raphael Varane sorprendió y anunció su retiro a los 31 años

Varane, que en el último mercado de pases había sido traspasado al Como de Italia desde el Manchester United de Inglaterra, se vio muy afectado por las lesiones, lo que no le permitió rendir al máximo nivel y terminó generando su prematuro retiro.

En su carta en las redes sociales, uno de los mejores defensores de la última generación reconoció que “se necesita una gran dosis de coraje para escuchar a tu corazón y a tu instinto. El deseo y las necesidades son dos cosas diferentes. Me he caído y me he levantado mil veces, y esta vez, es el momento de parar y colgar mis botas con mi último partido ganando un trofeo en Wembley (por la final de la FA Cup)”.