Ramiro, el deportista sanjuanino que se tatuó el ARA San Juan

"Buenos días, qué tal. Sí, cómo no, adelante". Así se dio parte de la previa de la entrevista que concedió este noble protagonista, en una fecha tan especial y sensible para la reciente historia del país (15 de noviembre). Justamente cuando se cumplen dos años del hundimiento del submarino ARA San Juan, el atleta local Ramiro Cataldo nos cuenta el porqué del tatuaje que luce debajo de hombro derecho. Ante la consulta, el sanjuanino afirmó: "Me gusta mucho la historia de Argentina. Siento que soy muy patriota y lo hice por respeto a los fallecidos en el ARA San Juan. Le tengo mucho respeto, tanto a ellos como a los Veteranos de Malvinas. Justamente hoy se cumplen 2 años de lo que ocurrió. Me gusta mucho mi país y por eso lo hago". Si bien Cataldo no tenía familiares en esa tropa argentina, declaró que 'fue algo que tocó muy de cerca a todos. Un tatuaje dura para toda la vida y lo quiero llevar conmigo siempre'. Y agregó: "Tengo otros tatuajes. En el hombro izquierdo el de las Islas Malvinas con la bandera de Argentina y en la zona del abdomen la firma de Maradona".





Ramiro Cataldo tiene 19 años, es agente de la Policía de San Juan e integró el selectivo provincial en estos Juegos Binacionales de Integración Andina 2019. En relación a lo estrictamente deportivo, el caucetero mencionó: "Mi relación con el deporte empezó hace 7 años. Me inicié en los fondos de tierra compacta de la Unión Deportiva y estar acá representando a San Juan es un orgullo, tanto para mí como para mis compañeros. Este año no me fue muy bien. Tenía muchas esperanzas porque en 2017 salí segundo, perdí por muy pocos centímetros. Este año metí dos nulos, hice uno completo, y no me alcanzó para pasar a la final. Todas son experiencias para saber en qué nos equivocamos y poder mejorar". Por otro lado, agregó "Me entreno sólo porque Luis Leiva, mi entrenador, por dificultades físicas, no puede ir a verme al cajón. Además, yo les enseño a chicos menores que yo lo que aprendo de mis entrenadores. Mi mejor marca es 13,43 cm. En 2018 no tuve mucho tiempo para entrenar porque estuve cursando, pero la idea para el año próximo es superar las marcas que hicieron mis competidores en la pista".





Al finalizar, el especialista en Salto Triple contó que sus próximos desafíos serán los campeonatos nacionales. A propósito de lo anterior, aclaró que "me gustaría representar a San Juan con el equipo del CEF 20. No es que no quiera seguir en la Unión Deportiva, pero quiero darme posibilidad".