Rafa Di Zeo y otros cinco barras de Boca fueron deportados de Colombia

Rafael Di Zeo, sindicado como líder de la "barrabrava" de Boca Juniors, regresó hoy al país junto a otros cinco acompañantes, luego de haber sido deportado de Colombia, donde pensaba presenciar el partido ante Deportes Tolima de esta noche por la Copa Libertadores de América.

Di Zeo y los demás barras fueron deportados porque se cumplió con la prohibición que rige sobre ellos en la Argentina para asistir a los estadios de fútbol hasta 2023, dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

En ese contexto, en las últimas horas de ayer ni bien se conoció la decisión de las autoridades migratorias colombianas de proceder a la deportación de Di Zeo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich se refirió al tema.

"Junto a las autoridades colombianas hemos acordado que los violentos queden afuera", publicó Patricia Bullrich en su cuenta de la red social twitter.

"No tenemos fronteras contra los violentos; ellos no entran a los países que comparten nuestros valores contra la violencia en el fútbol. Di Zeo y otros 5 barras de Boca no entraron a Colombia", añadió Bullrich en su cuenta.

Rafael Di Zeo, deportado de Colombia: "Como soy Rafa no me dejaron entrar (...) Se nos ríen del país"



Di Zeo había intentado eludir la prohibición de asistir al fútbol el viernes pasado en Mar del Plata donde Boca jugo contra Estudiantes de Rio Cuarto por la Copa Argentina, pero fue detectado en las inmediaciones del estadio José María Minella y se le impidió el ingreso.

Es que el Ministerio de Seguridad le aplicó a Di Zeo el derecho de admisión en abril de 2017 y por el término de dos años por contar con procesos en marcha por atentar contra la integridad pública, y el 3 de abril último la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (DNSEF) extendió esa prohibición por cuatro años más, hasta 2023.

"Esto es una vergüenza, me lo hacen a mi porque soy conocido, todos pudieron entrar. Acá la realidad es la verdad y yo no incumplo nada, entonces las medidas tienen que ser claras. No me pueden violar las garantías constitucionales", expresó Di Zeo a los medios de prensa ni bien arribó a Ezeiza procedente de Colombia.

"Cuando llegué a Colombia saltó un alerta roja como si fuera un terrorista, para ellos es algo grave. Hacen payasadas, como si yo fuera el jefe de la ETA, siendo que se trata de una contravención", subrayó Di Zeo.

El líder de la barra "Xeneize" había viajado a Colombia en un vuelo de la línea aérea LAN con escala en Lima, y tenía como destino Ibagué, ciudad donde esta noche Boca jugará ante el Deportes Tolima por la quinta fecha del Grupo G de la Libertadores.

Sin embargo, Di Zeo no pudo salir del aeropuerto colombiano y regresó a la Argentina sin poder ver el partido de su equipo.