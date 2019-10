Racing, San Lorenzo e Independiente jugarán en la continuidad de la Superliga

La 11ª fecha de la Superliga, que comenzó el martes, continuará este miércoles con cuatro partidos destacados. Racing, San Lorenzo, Independiente y el sorprendente Argentinos Juniors animarán la larga jornada futbolera.





El Bicho, uno de los punteros del torneo, será el primero en salir a escena y recibirá a las 15 a Talleres de Córdoba. A las 17 será el turno de San Lorenzo de Almagro que buscará revertir la racha ante Defensa y Justicia.





Los de Avellaneda serán los que cerrarán el miércoles. Independiente visitará a Unión de Santa Fe a partir de las 19.10 y Racing jugará a las 21.20 ante Banfield en el Cilindro.





La fecha se completará el jueves con Arsenal vs. Central Córdoba, Vélez vs. Huracán y Lanús vs. Boca.