Racing recibirá a Vasco da Gama con la idea de mantenerse bien arriba

Racing Club recibirá este jueves a Vasco da Gama de Brasil, con el objetivo de mantenerse en la cima del Grupo 5 de la Copa Libertadores de América de fútbol, cuando se enfrenten en Avellaneda en el marco de la tercera jornada de la primera fase del torneo continental.El encuentro se desarrollará esde las 19.15 en el estadio Presidente Perón, con el arbitraje del paraguayo Ulises Mereles y transmisión de la señal de cable Fox Sports.Racing lidera el Grupo E con cuatro unidades, junto a Universidad de Chile, tras el triunfo por 4-2 ante Gremio de Porto y el empate 1-1 ante el conjunto trasandino, por la primera y segunda fecha, respectivamente.En el ámbito local, los dirigidos por el entrenador Eduardo "Chacho" Coudet cayeron el último sábado por 2-3 ante Defensa y Justicia y suman otros dos encuentros seguidos sin victorias: 0-2 frente a River Plate y 2-2 vs Belgrano de Córdoba.El equipo de la ciudad de Avellaneda se ubica en el séptimo lugar de la tabla con 36 puntos, a 14 del líder Boca Juniors (50), y en zona clasificatoria a la próxima edición de la Copa Sudamericana.Para recibir a los brasileños, Coudet está obligado a realizar un cambio respecto del once inicial que igualó en Chile debido a la suspensión del mediocampista Diego "Pulpo" González por expulsión.En su reemplazo se ubicaría el juvenil Matías Zaracho quien ocupó su lugar en los trabajos tácticos de la presente semana.Además, el director técnico "académico" preservará al mediocampista Neri Cardozo debido a una sobrecarga en el bíceps femoral derecho, sufrida en la caída del sábado pasado ante el "Halcón de Varela".En su lugar estará el volante Augusto Solari, quien ayer lo reemplazó en el ensayo de fútbol táctico y así le ganó la pulseada a Marcelo Meli y Brian Mansilla.Mientras que en la zona defensiva y en comparación al partido jugado en Chile ante la "U", el defensor Renzo Saravia ingresará sobre el lateral derecho por Iván Pillud.En la zona de ataque estará la dupla conformada por el capitán Lisandro López y la joya del plantel "albiceleste", Lautaro Martínez.Por el lado del Vasco da Gama, el conjunto dirigido por el entrenador Zé Ricardo viene de vencer por 2-1 al Atlético Mineiro en el marco de la primera fecha del Brasileirao.Mientras que en el ámbito internacional, los oriundos de Río de Janeiro se posicionan en el tercer lugar con una sola unidad, a raíz de la caída 1-0 ante los chilenos y el empate sin goles frente a Cruzeiro, por las fechas 1 y 2 del grupo.Para intentar conseguir la primera victoria en la presente edición de la Copa Libertadores, Zé Ricardo implementará dos modificaciones respecto del equipo que igualó sin tantos ante el conjunto de Belo Horizonte.En defensa, Henrique ingresará por Fabricio, mientras que en el mediocampo Evander lo hará por Paulinho, zona en la que se desempeña el volante argentino y ex Vélez Sarsfield Leandro Desábato.Juan Musso; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti, Alexis Soto; Nery Domínguez; Augusto Solari, Matías Zaracho, Ricardo Centurión; Lautaro Martínez y Lisandro López. DT: Eduardo Coudet.: Martín Silva; Galhardo, Paulao, Erazo y Henrique; Leandro Desábato, Wellington y Evander; Yago Pikachu; Divier Riascos y Wagner. DT: Zé Ricardo.Arbitro: Ulises Mereles (Paraguay).Cancha: Racing Club.Hora de inicio: 19.15.TV: Fox Sports.