"Quizás me tendría que haber ido de la Selección después de la final con Alemania"

Javier Mascherano rompió el silencio y dialogó con 90 Minutos de Fútbol, en Fox Sports, sobre lo ocurrido con la Selección en el último Mundial y su visión sobre la actualidad del equipo nacional.





Su retiro de la Selección: "El duelo con la Selección está totalmente cerrado. Hoy la disfruto como un hincha más. El día que perdimos con Francia, cómo yo era el único que tenía decidido que me iba, me ofrecí a hablar. Un poco como diciendo 'no digan nada ahora, dejen que pase el tiempo'. Era una situación donde en caliente uno puede decir cosas que después se puede arrepentir".





La convivencia con el cuerpo técnico de Sampaoli: "En lo personal no me afectaron ni me tocó sentir diferencias con el cuerpo técnico, si es que las hubo. Tampoco vi peleas entre Sampaoli y Beccacece, tuve una muy buena relación con los dos y tuve un ida y vuelta con ellos, como con muchos otros entrenadores. Jorge siempre fue un DT que dialogó con nosotros para ver como nos sentíamos. Ni Sampaoli, ni nosotros le pudimos encontrar la vuelta a su idea, aunque probamos distintos sistemas, pero eso no quita que sea un gran entrenador. No volví a hablar con él".





Ser DT de la Selección: "Escuché que había salido algo pero en ningún momento me lo ofrecieron. Hoy me siento jugador y no se que puede pasar el día de mañana cuando me retire. Hoy es una locura. Una cosa es ser jugador y después cambia muchísimo, lo he hablado con ex compañeros".





Scaloni en la Selección: "Tengo una gran relación con Lionel, hablo mucho con él y creo que hizo un recambio importante en el equipo. No me sorprendió que lo confirmen porque no es tan fácil encontrar un técnico para la Selección. Se le ha dado la chance a chicos que venían pidiendo pista pero hay jugadores que fueron al Mundial que tienen nivel para seguir estando. Ojalá que en junio se les de, voy a estar alentando desde lejos.





La convocatoria de Agüero: "Son decisiones, no sé si el Kun querrá seguir o no, si el entrenador tendrá en su idea otro tipo de jugador pero ojalá que vayan los mejores y sinceramente espero que Argentina salga campeón como nos lo deseaban a nosotros los que ya no estaban".





Messi en la Selección: "Estuvimos 19 partidos sin perder en competencias internacionales entre mundiales y Copa América. Obviamente hubo partidos que no habremos jugado bien pero no ha sido todo malo. Está claro que Leo está acostumbrado a jugar un fútbol diferente al que jugamos en la Selección pero es lógico porque acá se cambia todo el tiempo el entrenador y en Barcelona el sistema ya lo tienen incorporado. Ojo que en la Selección es distinto, España tenía un equipazo pero salió campeón por como defendía, ganó todos los partidos 1 a 0. Alemania le metió 7 a Brasil pero a Argelia le ganó en suplementario y a Francia con un cabezazo".





Messi en Rusia: "No llegamos de la mejor manera al Mundial y lo sufrimos, todos. El fútbol es así, las individualidades sobresalen pero la estructura tiene que funcionar".





Messi hoy: "Messi cada año es mejor jugador. Ya no es delantero, es un mediocampista que hace jugar. Todavía está la posibilidad de ser campeones con Leo y ojalá que así sea".





Las críticas: "Quizás me tendría que haber ido después de la final con Alemania...pero no soy así. Sería muy egocéntrico. Yo tenía un compromiso con la Selección y con mucha gente. Pero bueno, lo acepto. En el fútbol de un día para el otro cambia todo. He sido afortunado y también por momentos hasta se dijo que yo manejaba todo como si fuera el presidente de la AFA. Siempre intenté unir y crear un buen clima".





La vuelta a River: "River está en su mejor momento y no se si tengo lugar en esa actualidad que hoy vive el club. No se que puede pasar más adelante. Hoy me queda un año de contrato en China y espero cumplirlo. Después veré, voy a cumplir 35 años y me siento con ganas de seguir jugando"