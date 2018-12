¿Qué se hizo? Neymar con un llamativo look que nunca antes viste

La calidad de Neymar sobre los terrenos de juego es indiscutible. El atacante brasileño del PSG atesora unas grandes cualidades para driblar a sus adversarios y encarar al portero rival, siendo partícipe de un gran número de goles y asistencias durante el transcurso de la temporada. Sin embargo, si hay una faceta en la que sobresale fuera de las canchas: sus constantes cambios en su peinado.





Neymar ha acostumbrado a sus seguidores y a los hinchas de todos los equipos en los que ha estado a verlo con looks muy diferentes. Tanto es así que el ex Barcelona lo volvió a hacer. En plena tarde del jueves, Ney subió una foto a su historia de Instagram enseñando su nuevo peinado, lo cual no ha tardado en revolucionar las redes a medida que la imagen se fue viralizando.

Embed ♂️ Mira el nuevo look de Neymar, y tú te animarías ??? pic.twitter.com/KPCSkUplQK — Los bichos (@losbichosperu) 20 de diciembre de 2018