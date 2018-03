Lionel Messi se someterá a estudios médicos para chequear el grado de la lesión que lo marginó de los amistosos del seleccionado argentino pero Ernesto Valverde, entrenador de Barcelona, de España, manifestó estar "tranquilo" con el estado físico del astro argentino.



"No sabemos demasiado sobre el estado físico de Messi, mañana (por el jueves) se someterá a pruebas médicas para evaluar su estado", manifestó Valverde, técnico del conjunto "culé", en la conferencia de prensa que brindó luego del entrenamiento que no contó con la presencia del capitán del seleccionado argentino.



Messi volvió a Barcelona el martes por la noche luego de presenciar en Madrid la goleada sufrida por Argentina ante España por 6-1 pero recién se reincorporará a su equipo mañana.



A pesar de la ausencia de Messi en la doble fecha FIFA, Valverde manifestó estar "tranquilo" ya que "es un jugador que se conoce muy bien" aunque deseó "que no sea nada grave".



Barcelona, líder de la liga española con 75 puntos, visitará el sábado a Sevilla por la fecha 30.