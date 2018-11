Puso suspenso: la Conmebol envió un tuit que hizo preocupar a todo River

Se viene la final más importante de toda la historia. Boca y River chocarán en lo que será un choque sin precedentes en la historia del fútbol. Es que nunca los dos equipos más populares de un país se enfrentaron en una final del torneo continental más importante, en ninguna de las confederaciones más destacadas. Lo que se le puede asemejar son las finales entre Real Madrid y Atlético de Madrid, pero esto sigue siendo único.

Más allá de que es la final más esperada por todos, la Conmebol realizó una publicación que preocupó sobre todo al Millonario. Es que el ente que regula el fútbol en Sudamérica anunció la final más importante de la historia con una publicación, pero inmediatamente agregó contenido en otro tuit. "Sujeto a la decisión de la Unidad Disciplinaria respecto al reclamo de Gremio", fue lo que posteó Conmebol.

Así, no hace más que poner dudas acerca de la presencia de River en la gran final de la Copa Libertadores. Es que ayer, los dirigentes más importantes de Gremio viajaron hacia las oficinas de la Conmebol en Paraguay para presentar su reclamo oficial ante el ente que es presidido por el guaraní Alejandro Domínguez.

El reclamo del conjunto brasileño no tiene que ver con la mala inclusión de un jugador, algo que fue frecuente en esta edición de la Copa, sino con Marcelo Gallardo. El entrenador de River quedó en evidencia y violó la sanción impuesta por Conmebol al comunicarse con sus ayudantes durante el partido. También, tras bajar al vestuario y tomar contacto con sus jugadores, algo que tampoco tenía permitido.

Más allá del polémico tuit de la Conmebol se espera que el organismo no acepté el pedido de los brasileños. Aunque el que si sufriría una sanción fuerte sería Marcelo Gallardo, quien no podría estar presente en ninguno de los encuentros correspondientes a las finales e incluso se habla de que no podrá concurrir a ninguno de los estadios.

El dictamen de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol recién se daría a conocer el lunes que viene en la semana previa a la primera final. Todavía, los organizadores no se ponen de acuerdo respecto a la fecha de disputa del partido que se debate entre el 7 y el 21 de Noviembre o el 10 y 24 de ese mismo mes.

Embed Boca Juniors y River Plate se enfrentarán en histórica final de @Libertadores. pic.twitter.com/IMNWBj1plu — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 1 de noviembre de 2018