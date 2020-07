Pusineri no tendrá en cuenta a jugadores que costaron 14 millones de dólares

Independiente sigue en pleno plan de reducción de gastos buscando equilibrar los números en su delicada situación económica. Además de buscar la salida de algunos importantes futbolistas, ahora el DT del equipo, Lucas Pusineri, confirmó que decidió no contar con Fernando Gaibor, Carlos Benavídez, Brian Romero, Jonathan Menéndez y Cristian Chávez.

En algunos casos se trataba de futbolistas que regresaban de sus préstamos mientras que en otros son miembros del actual plantel. "Es una de mis funciones, ser lo más prolijo que se pueda. Levantar el teléfono y decirles la situación deportiva y adelantarme a situaciones que se pueden dar en forma presencial. Que sepan que van a estar tapados", expresó el DT.

El entrenador explicó que "hay que decir las cosas frontalmente. No es lo mismo volver a entrenar en forma presencial y decirles que no los voy a tener en cuenta, y ahí están más complicados en cuestión de tiempo. Esa es la idea". Y advirtió que "hablé con algunos, me faltan algunos más, quiero ser prolijo."

A la hora de explicar las razones por las que decidió no contar con los 5 jugadores que en total le costaron al Rojo 14 millones de dólares, Pusi dijo que "la realidad es que dentro del profesionalismo esto es rendimiento y eso hay que tener en cuenta. Si nos basamos en el respeto, estamos dentro de lo lógico. Encontrarán la posibilidad en otros lados, cambiando de aire."

Además, en diálogo con radio La Red, el DT afirmó que "quizá hay un tapado y hay que darle lugar, siempre y cuando se puedan probar y de acuerdo a su rendimiento y su conducta. Se verá con los días con qué jugadores podremos contar en el futuro."

Finalmente, el entrenador aseguró que "iremos en búsqueda de posibles reemplazantes para los que se vayan" y dio como ejemplos los casos de Martín Campaña (muy cerca de arreglar su salida) y Gastón Silva. "Es importantes quedarnos con los jugadores que pueden rendir. Andrés Roa me dijo que está muy cómodo", finalizó.

Fuente: TNT Sports