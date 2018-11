"Pudo ser tragedia", aseguró el conductor del micro de Boca

"Agarró el control del micro (Horacio) Paolini (vice de Boca) hasta que yo reaccioné de vuelta y traté de hacer lo posible para traer a los muchachos acá. Pudo haber sido una tragedia. Me acuerdo cuando vi las piedras, después no me acuerdo nada. Reacciono de vuelta, manoteo el volante fuerte y digo estoy bien. Fue un momento que me quedé sin aire. Para mí la zona estaba liberada, veníamos a un partido de fútbol no a la guerra", confesó el conductor del micro xeneize.

El micro de Boca fue atacado por un grupo de hinchas de River. Las consecuencias fueron cuatro ventanas rotas y varios jugadores del xeneize heridos por los vidrios, sobre todo Pablo Pérez.

Detenidos y demorados por incitación a la violencia

Dieciséis personas fueron detenidas y 40 demoradas por distintas fuerzas de seguridad debido a los incidentes en cercanías del estadio Antonio Vespucio Liberti, que motivaron la suspensión de la segunda superfinal entre River y Boca por la Copa Libertadores de América, luego de la agresión sufrida por el micro que trasladaba al plantel xeneize.

Según informaron voceros policiales, hubo 16 detenidos por "atentado y resistencia a la autoridad" y 40 demorados por contravención por "incitación a la violencia".

Un vocero de la policía de la ciudad descartó de plano la versión que indicaba que la barra de Boca acompañó al micro que transportó al plantel. También aclaró que la "barra" de River no estuvo en el estadio y que el incidente contra el micro fue protagonizado "por una tercera línea" de esos "caracterizados hinchas".