Propuesta de Verón a Messi: "Si quiere venir acá, tiene la 10 asegurada"

El presidente de Estudiantes dijo que, aunque no se imagina a la Pulga fuera del Barcelona, las puertas de su club están abiertas para él.

El futuro de Leo Messi por estas horas parece incierto y aunque Juan Sebastián Verón no cree que el capitán se vaya del Barcelona aseguró: "si quiere venir acá, tiene la 10 asegurada".

"No me lo imagino fuera del Barcelona, pero son todas cosas que hoy nosotros estamos diciendo ésto y mañana le vemos por ahí yéndose a otro club. La realidad es que el que tiene la decisión, sus ganas y todo lo que le rodea, lo tiene él y lo sabe él; no lo sabrá ningún otro", remarcó.

Luego se tomó un momento para hablar del complicado momento que vive el equipo culé. "No es un periodo bueno para el equipo, va sufriendo un recambio y son difíciles esos recambios; es difícil encontrar a un Xavi y a un Iniesta, no lo vas a encontrar tampoco. Aquellos que están, obviamente, van sumando años, es un momento de transición y complejo que en definitiva tendrán que trabajar para encontrar la respuesta a todo eso", explicó sobre el conjunto que dirige Setién.

Igualmente, aunque parece remota la posibilidad de ver a Leo con la camiseta del Pincha existen algunos puntos de cercanía. Uno de ellos es la llegada de Javier Mascherano al plantel y de Gabriel Milito como DT, ambos compartieron muchos años con él en España.

La Brujita también lo conoce de su última etapa en la Selección Argentina. Fueron compañeros en el Mundial 2010 y la Copa América 2007, el presidente de Estudiantes lo elogió en reiteradas oportunidades.

(Fuente: TyC Sports)