Premios Laureus: Messi es el mejor deportista del año junto con Hamilton

Lionel Messi fue galardonado como mejor deportista del año en los Premios Laureus y sumó otro trofeo a su amplia vitrina, pero la sorpresa estuvo en que, por primera vez, lo tendrá que compartir con Lewis Hamilton.

También, este es especial ya que el crack argentino se convirtió en el primer futbolista en conseguirlo. Mientras que el piloto de la Fórmula 1 se une a Michael Schumacher y Sebastian Vettel.

El capitán de Barcelona tenía su sexto Balón de Oro, el premio The Best de la FIFA y una sexta Bota de Oro como aval para quedarse con el trofeo. Así fue que superó a Rafael Nadal, Marc Márquez, Eliud Kipchoge y Tiger Woods.

Sin embargo, Messi no pudo asistir a la ceremonia para recibir la estatuilla y Carles Puyol lo hizo por él. El rosarino está en Dubai aprovechando los dos días libres que Quique Setién le dio al plantel. "Me hacía mucha ilusión recibirlo allí. Se lo agradezco a la academia porque es un premio importante especial y ser el primero en ganarlo siendo un deportista de grupo y no individual", agradeció a través de un video.

(Fuente: TyC Sports)