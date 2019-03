Popovich y su amor por Manu: "Nunca podrá ser igualado"

Este jueves será el retiro de la camiseta número 20 de San Antonio Spurs, un reconocimiento enorme a la trayectoria de Emanuel Ginóbili, y la franquicia texana, además de la ceremonia, ha preparado un sitio especial para homenajear al bahiense.





En este sitio, el que elogió una vez más a Manu fue Gregg Popovich, el legendario entrenador de los Spurs: "Cuando lo drafteamos, definitivamente no sabíamos que se iba a convertir en Manu. Cuando llegó, tenía una lesión en uno de sus tobillos, por lo que estuvo fuera por un tiempo. Todavía recuerdo a Tim Duncan preguntándome durante ese período, '¿es tan bueno como nos dijiste?'. Aproximadamente en enero estuvo totalmente recuperado y empezó a crecer... Cuando Tim Duncan levanta sus cejas con asombro, ahí te das cuenta que algo está pasando".





"Manu es uno de los mejores jugadores de una generación en el equipo y lo podés ver en los resultados: el Big Three que conformó con Tim Duncan y Tony Parker es el más ganador. Eso no pasa por accidente, es un jugador realmente especial"

RC Buford, manager general de los Spurs





La difícil etapa de ensamblaje entre ambos: "Al principio trataba de ser el señor entrenador, pero Manu hacía cosas demasiado creativas. Tuve que mirarlo competir para darme cuenta de los resultados. Comprendí que debía apartarme y simplemente dejarlo jugar. Solo tiraba algún consejo por acá y por allá, pero él tenía que ser Manu. En un punto a lo largo de esa progresión, él me miró y me dijo: 'esto es lo que hago'. Eso me hizo terminar de darme cuenta que era tiempo para alejarme y disfrutar".





Para cerrar, Pop expresó: "Es un individuo muy cariñoso. Sin importar el grado de competitividad, en un tiempo muerto le va a estar hablando a todos los miembros del equipo: con aquel que cometió un error, luego aparecerá junto a otro. Él le da a cada uno de sus compañeros ese sentimiento de nunca rendirse. Siempre está ahí, siempre está haciendo algo para que la situación sea exitosa. Dentro y fuera de la cancha era agradable. Amaba a la gente y su pasión por el juego fue ejemplar. Manu nunca podrá ser igualado".