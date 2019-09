Polémica en Francia: Icardi ignorado por Di María y Paredes para que no se enoje Messi

Los futbolistas argentinos del París Saint German francés, Angel Di María y Leandro Paredes, no han recibido de buena forma a su compatriota Mauro Icardi por no contrariar a Lionel Messi, quien no observa con simpatía al ex jugador del Inter, señaló hoy la prensa francesa.





Según el periódico L'Equipe, la llegada del delantero no fue muy bien recibida por los otros argentinos del PSG y la razón es Wanda Nara, actual esposa y empresaria del delantero.





Antes del matrimonio con Icardi, Wanda Nara fue esposa del argentino Maxi López, ex jugador de River y de vasta trayectoria en Europa. Messi es amigo de López y, por eso, Paredes y Dí María evitan a Icardi, para no contrariar al crack del Barcelona.





"La llegada de Icardi no fue lo mejor para todos en el vestuario del PSG. Sus compatriotas Di María y Paredes son amigos de Messi, quien, a su vez, está muy cerca de López, el ex esposo de Wanda Nara ... ¿Quién es la esposa de Icardi hoy?", publicó L'Equipe.





No obstante, Icardi, de 26 años, trata de negar esos rumores y en los últimos días, publicó una foto jugando junto a Paredes en su Instagram.