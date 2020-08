El plantel de River está aislado en sus habitaciones y será hisopado el lunes

El plantel de River Plate estará al menos hoy todo el día aislado en sus habitaciones del hotel en donde están concentrados y sin actividades, hasta tanto se realice un nuevo operativo de testeo para detectar si hay algún otro caso positivo de coronavirus dentro de la delegación.

Tras la confirmación del PCR positivo que le realizaron al entrenador de arqueros, Adrián Olivieri, se activó el protocolo de aislamiento estricto dentro de la burbuja sanitaria del plantel "millonario", que seguirá por entre 24 y 48 horas por si aparecen síntomas sospechosos en otras personas.

Cada uno de los jugadores; los integrantes del cuerpo técnico que encabeza Marcelo Gallardo; y los auxiliares, se encuentran en las habitaciones del hotel Holiday Inn, en donde desayunaron, almorzarán y pasarán el resto del día con seguimientos médicos continuos.

Esta situación hará que la burbuja sanitaria que iba a extenderse hasta mañana por la tarde se prolongue un tiempo más, porque deben organizar un testeo general con protocolos de bioseguridad especial al haberse registrado un caso confirmado.

Los entrenamientos del plantel de River están suspendidos hasta nuevo aviso, ya que se debe saber si hay otros positivos de Covid-19 en el grupo para aislarlos y evitar posibles contagios.

Olivieri, quien se había sumado al grupo en reemplazo de Alberto "Tato" Montes que por edad es persona de riesgo, amaneció ayer con fiebre y se mantuvo aislado junto a los que compartieron su mesa. Solo salió de la burbuja para ser hisopado.

Por la noche se supo que Olivieri tenía Covid-19 y en forma automática se activó el protocolo para todo la delegación: jugadores y cuerpo técnico que desde el lunes están concentrados en el lujoso hotel de Ciudad Evita, a unos 4 kilómetros del predio River Camp, en donde realizan la pre temporada.

Desde que se inició esta etapa de los entrenamientos y los protocolos, solo había dado positivo de coronavirus el arquero juvenil Ezequiel Centurión, el rionegrino de Cipolletti que es el cuarto guardavallas del plantel detrás de Franco Armani, Germán Lux y Ernesto Bologna.

Además, hubo un "falso positivo" en un análisis serológico de Gonzalo Montiel, que luego se supo que no estaba contagiado de coronavirus y se sumó a los entrenamientos al día siguiente de la vuelta al trabajo del equipo, el pasado 10 de agosto.

Ya entrada la tarde, el médico de River, Pedro Hansing, aseguró que los jugadores del plantel se encuentran sin síntomas y que el lunes se van a iniciar los hisopados y los test para saber si hay otros contagios dentro de la burbuja sanitaria.

Los jugadores están bien, aislados como marca el protocolo en estos casos, ninguno presentó síntomas y vamos a esperar hasta el lunes para hacer hisopados y tener el primer corte para saber cómo seguimos, explicó Hansing en TyC Sports.

Además, el médico advirtió: Vamos a necesitar más de un testeo para ir viendo cómo están los jugadores y que, al menos, puedan volver a entrenarse de manera individual los que no tengan cargas virales.

No hay diferencias en hisopar un viernes y el domingo, nosotros antes de entrar a la burbuja hicimos cinco testeos y estábamos siguiendo los cortes, pero no hay un método implacable, sino no habría una pandemia, el virus se coló, agregó.

Acá nadie entró ni salió de la burbuja y se tomaron todas las medidas de aislamiento y protocolo en estos días con la distancia, con habitaciones para cada uno, sin compartir baños. No esperábamos que pasara lo que pasó, aseveró Hansing.

Asimismo contó: Nosotros hicimos lo de la burbuja por el tema de la competencia que se avecina, porque era el único modo de poder entrenar en grupos más grandes con pelota que es lo que nos pide el compromiso deportivo, ahora hay que esperar para ver cómo sigue todo.

En relación a Olivieri, Hansing dijo: Está bien, aislado en su casa donde vive solo. Lo primero es su salud y está bien, tuvo fiebre y por eso fue hisopado y salió de la burbuja, si aparece alguna otra persona con síntomas será hisopado también.