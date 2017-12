¡Pisala un poquito nene! Un jugador de la Selección hizo el mejor gol de la semana en Europa

Zenit, de Rusia, con un gol de Leandro Paredes y la presencia de Mat铆as Kranevitter y Emiliano Rigoni, venci贸 hoy a Real Sociedad de Espa帽a, con Ger贸nimo Rulli, por 3-1 como visitante, en el cierre de la primera fase del grupo L de la Liga de Europa.

El ex volante de Boca Juniors marc贸 su gol a los 40 minutos del segundo tiempo, luego de ingresar a los 31 de la misma etapa.

Por su lado, Kranevitter (ex River) y Rigoni (ex Independiente) estuvieron desde el arranque y completaron el juego, mientras que Sebasti谩n Driussi (ex River) estuvo en el banco de suplentes.

Con este triunfo, Zenit (16 puntos) se asegur贸 el primer lugar de su zona, relegando a los espa帽oles (12) al segundo, pero ambos se metieron en la rueda siguiente, a la que se le sumar谩n los terceros de la Copa de Campeones.

Otros resultados: Atalanta (Alejandro G贸mez) 1-Lyon 0; Apoll贸n (Nicol谩s Mart铆nez, Esteban Sachetti y Emilo Zelaya) 0-Everton 3; Austria Viena 0-AEK Atenas (Sergio Araujo) 0; Basaksehir 2-Sporting Braga 1; Coppenhague 2-Sheriff 0; Dinamo Kiev 4-Partiz谩n 1; Arsenal 6-BATE 0; Hoffenheim 1-Ludogorest 1; Rijeka 2-A.C. Milan (Lucas Biglia) 0; Slavia Praga 0-Astana 1; Villarreal (Mariano Barbosa) 0-Macabbi Tel Aviv 1; Young Boys 2- Skenderbeu 1; Zlin 0-Lokomotiv Mosc煤 2; Estrella Roja 1-Colonia 0; H. Beer Sheva 0-Plzen 2; Hertha Berl铆n 1-脰stersunds 1; Olympique de Marsella (Lucas Ocampos) 0-Salzburgo 0; Steaua de Bucarest 1-Lugano 2; Victoria Guimaraes 1-Konyaspor 1; Vardar 1-Rosenborg 1; Vitesse 1-Niza 0; Warengem 3-Lazio 2; Zorya 0-Athletic Bilbao 2.

Los clasificados:

-Grupo A: Villarreal y Astana.

-Grupo B: Dinamo Kiev y Partiz谩n.

-Grupo C: Sporting Braga y Ludogorest.

-Grupo D: A.C. Mil谩n y AEK Atenas.

-Grupo E: Atalanta y Lyon.

-Grupo F: Lokomotiv Mosc煤 y Copenhague.

-Grupo G: Plzen y Steua Bucarest.

-Grupo H: Arsenal y Estrella Roja.

-Grupo I: Salzburgo y Olympique de Marsella.

-Grupo J: Athletic Bilbao y 脰stersunds.

-Grupo K: Lazio y Niza.

-Grupo L: Zenit y Real Sociedad.