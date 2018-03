Pintita bien: Gago recibió el alta médica y quiere jugar ante Argentinos

Fernando Gago recibió el alta médica, tras su lesión en la rodilla derecha, y se ilusiona con sumar minutos el próximo lunes ante Argentinos Juniors por la Superliga.

"Me siento bien físicamente. Estaré a disposición del técnico. Mis ganas son de querer estar el lunes contra Argentinos Juniors, aunque no tengo problemas de jugar en Reserva, la vez pasada lo hice en un partido y medio", expresó el mediocampista en diálogo con radio La Red.

Más allá de sus objetivos de volver a vestir la camiseta Xeneize, Gago no se rinde a la posibilidad de llegar a la Copa del Mundo: "Ni pensé en jugar los amistosos de marzo, andaban diciendo eso pero ni se me cruzó por la cabeza. Me estoy poniendo plazos cortos, es una ilusión jugar un mundial con la Selección Argentina. Para mí sería el último, estar en Rusia sería el broche".

"Mi primer objetivo es tratar de volver a jugar, tener un buen rendimiento y jugar la Copa Libertadores", cerró el volante.