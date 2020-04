Una pesadilla: Boffelli todavía sueña con el penal errado ante Francia en el Mundial

El fullback Emiliano Boffelli admitió que aunque el tiempo pasó aún sueña con el penal que marró en el partido que el seleccionado argentino de rugby perdió ante Francia, por 23 a 21, en el debut en la Copa del Mundo de Rugby de Japón 2019, en un resultado que selló en gran parte la eliminación de Los Pumas.

"Todavía sueño con esa patada. Me tenía mucha fe aunque sabía que era lejos. No perdimos por eso pero me sentí con mucha responsabilidad porque me preparo para esas situaciones", dijo Boffelli, quien también juega como wing y lo hace en la franquicia Jaguares en el Super Rugby.

Boffelli pateó desde 45 metros a los 39 minutos del segundo tiempo y el marcador estaba 23-21 a favor de los franceses, si lo convertía Los Pumas pasaban al frente 24-23 con grandes chances de vencer, pero el penal quedó apenas ancho hacia la izquierda y se perdió.

El rosarino de 25 años, de 1,91 metros, explicó: "Era el sueño del pibe, ganarle a Francia y meternos en cuartos. Lo voy superando de a poco pero me hizo mal, aunque traté de dar vuelta la página, consignó A Pleno Rugby.

El ex jugador de Duendes habló de Jaguares y se refirió a la suspensión del Super Rugby y a la postergación del cotejo que debió jugase en Vélez ante Highlanders de Nueva Zelanda, que se dio como empatado el 14 de marzo pasado.

Fue acertado no jugar pero no darlos por empatado. Hicimos mucho esfuerzo en la semana previa y entregar el partido así no sé si fue justo. Teníamos fe que ese partido era nuestro, veníamos de una muy buena semana, destacó Boffelli.