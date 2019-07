Perú entrenó con inconvenientes en Río de Janeiro para jugar la final de la Copa América

El seleccionado de fútbol de Perú practicó hoy con inconvenientes en Río de Janeiro, a menos de 48 horas de disputar la final de la Copa América 2019 ante su similar local de Brasil, como no poder utilizar a pleno el campo de juego del Fluminense.



El equipo dirigido por el DT argentino Ricardo Gareca no pudo trabajar a lo ancho de la cancha del Fluminense, debido a que un equipo de juveniles de la entidad carioca se estaba entrenando en simultáneo, generando "gran desconcierto", indicó el sitio web del diario limeño El Comercio.



Tampoco fue cedida la sala de reuniones al comando técnico peruano, que no pudo usar ni siquiera la oficina de prensa, en donde los jugadores no pudieron declarar.



Además, la delegación "rojiblanca" se vio muy perturbada, ante la cantidad de gente que había en el centro de entrenamiento, así como por la situación de tener que compartir el gimnasio con los juveniles del club brasileño.



De esta manera, la Conmebol vuelve a estar "en el ojo de la tormenta, por la mala gestión, y las sospechas en su organización", agregó la publicación peruana.



En otro orden, el presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú, (Canatur), Carlos Canales, estimó que más de 30.000 peruanos estarán presentes en Río de Janeiro el domingo, para alentar al equipo.



En diálogo con Radio Andina, el funcionario comentó que desde la noche del miércoles, luego de la victoria 3-0 ante Chile, en Porto Alegre, los aficionados buscan "pasajes de avión" para viajar a la ciudad brasileña.



"En los próximos días, más de 5.000 hinchas viajarán a Río de Janeiro, para así alentar a la Selección, que se sumarán a los 25.000 peruanos que ya viajaron en las últimas semanas para asistir a este evento en el mítico estadio Maracaná", dijo Canales.



"También se prevé la llegada a Brasil de los peruanos que residen en Argentina, Bolivia y Uruguay. Aunque solamente hay dos vuelos diarios con ese sentido lamentablemente", dijo el empresario.



El seleccionado peruano retorna a una final continental, luego de 44 años, (en 1975 se impuso por 2-0 a Colombia en la final). Por su parte, Brasil regresa a esta instancia tras doce años de ausencia (su última final fue la edición 2007, ocasión en la que levantó el trofeo, tras vencer a la Argentina, por 3-0, en Maracaibo).