Pergolini: "No hay problema con Tevez, ojalá renueve por un año"

Mario Pergolini, vicepresidente 1º de Boca, se refirió a la conflictiva extensión del vínculo de Carlos Tevez con el club, todavía no definida. El contrato del delantero de 36 años se vence este martes y él quiere ampliarlo por seis meses, mientras que la dirigencia propone una extensión hasta mediados de 2021.

"Se soluciona con plata y un contrato, no con un café. No hay un problema, es una renovación y nada más. Ojalá que sea por un año, ayer estuve hablando con Román (Riquelme)... Ellos mandaron una oferta y hay que analizarla, no más que eso", expresó el dirigente xeneize en diálogo con TyC Sports.

Sobre los dichos de Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol, el conductor radial opinó que "son gente grande y cada uno dirá lo que tenga que decir", pero resaltó que el Apache "es un ídolo del club, una persona que queremos".

Finalmente, acerca de las acusaciones a Tevez sobre una posible jugada de parte de la dirigencia anterior, presidida por Daniel Angelici, Pergolini apuntó: "No colabora demasiado que se hable por redes, hay algo de política en el medio".

(Fuente: TyC Sports)