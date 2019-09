Una vez más, Peñarol no pudo sacar ventaja del resultado y empató contra Ferro de General Pico, en cero. El partido, que no sintió gritos de goles, fue aburrido y "chato"; y no generó situaciones emocionantes.





peñarol partido 4.jpg



Este es el tercer partido que el Bohemio empata. Primero lo hizo en Mendoza, ante Maipú y luego en Río Negro, ante Cipolletti. Esta era su gran oportunidad de repunte, en su casa de Chimbas, pero perdió la chance de sumar de a tres.