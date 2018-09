Pella entró en la polémica: "No puedo entender que haya gente del lado de Serena"

Guido Pella se encuentra en San Juan con el resto del equipo argentino de la Copa Davis. A partir de este viernes el combinado nacional se medirá con Colombia. Sin embargo, en el equipo argentino no están exentos del escándalo protagonizado por Serena Williams en la final del Abierto de los Estados Unidos.

Esta situación, provocó que los umpires se manifestaron en contra de Williams y hasta amenazaron con no volver a dirigirla. Mientras que la Asociación de Tenis Femenino (WTA) y la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) se manifestaran a favor de la tenista estadounidense que denunció sexismo.

Pella opinó acerca de estos últimos y reconoció no entender a los que defendieron a la subcampeona del torneo. "En este tema puntual no veo por qué la gente defiende a Serena, cuando el árbitro lo único que hizo fue apegarse al reglamento", respondió el tenista.

"La gente me salta al cuello en Twitter diciéndome que Kyrgios, que Fognini. Sí, a ellos los suspendieron", resaltó. "A Fognini le pusieron una multa de 80.000 euros por insultar a un árbitro, yo rompí una raqueta en el US Open y no le digo lo que me cobraron porque es fatal. O sea, no entiendo de qué manera están perjudicando a Serena más que a otros tenistas varones. No lo puedo entender", comentó el bahiense.

"Si hay alguien que pueda tener una respuesta como para hacerme cambiar de opinión la acepto, pero todas son cualquier cosa", sostuvo Pella. "No tiene nada que ver el tema de género. En ningún momento el árbitro le faltó el respeto a ella. Ni le hablaba", explicó.

"Los que conocen a Carlos Ramos saben que es jodidísimo, me ha puesto muchas multas, nos hemos peleado miles de veces y una jugadora como Serena, que tiene 37 años, un hijo como dijo, más de 20 en el circuito, no puede hacer eso", agregó. "Y es una leyenda. Y más contra una nena de 20 años. No puedo entender que haya gente del lado de Serena. Discúlpenme, mátenme, pero yo no veo una razón", concluyó.